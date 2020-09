Coronavirus, in Italia impennata di decessi: ieri 24 vittime

Facebook



L’emergenza Pandemia ora non preoccupa solo l’Europa, ma anche il nostro Paese. Il totale delle vittime ha raggiunto quota 35.692.

In Italia nelle ultime 24 ore si è registrata una impennata dei decessi: sono state 24 le vittime colpite da Coronavirus. Nella giornata di ieri si erano avuti dieci decessi. L’ultimo dato così alto non si registrava dal 7 luglio scorso, quando le vittime furono 30. Abbassato iol numero dei nuovi contagiati: 1.638, contro i 1.907 di ieri. In lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Il totale delle vittime ha così raggiunto quota 35.692, quello dei casi positivi 296.569. In Lombarda il maggior aumento dei cedessi (+9).

In Sicilia altri 98 tamponi positivi in Sicilia nella ultime 24 ore con un aumento dei ricoverati (oggi 191, ieri 179) ma meno persone in terapia intensiva. Ieri fortunatamente nessun decesso: il numero complessivo delle vittime è fermo a 296). Il numero delle persone attualmente positive è di 2232 persone, 2028 delle quali in isolamento domiciliare. Dei 98 nuovi casi siciliani di Covid, 21 si sono registrati a Catania, 48 a Palermo, 9 a Messina, 2 a Siracusa, 2 a Enna, 3 a Ragusa, 9 a Trapani, 4 ad Agrigento e nessuno a Caltanissetta

