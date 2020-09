Altri 3 morti in Sicilia con Coronavirus

Facebook



Shares

Si registrano nella nostra regione altri tre decessi nelle ultime 24 ore di pazienti che hanno contratto il virus Covid-19. Il totale delle vittime in Sicilia sale così a 303 di cui 7 nell’ultima settimana. Inoltre su circa 6 mila tamponi effettuati ci sono altri 89 contagiati, numero in calo rispetto ai 108 in più registrati ieri. Attualmente i soggetti contagiati risultano essere ufficialmente 2.412. Sedici i ricoverati in terapia intensiva.

Intanto l’Asp di Enna fa un appello ai viaggiatori del volo Ryanair FR5519 del 18 settembre proveniente da Milano Malpensa e atterrato a Catania alle 22.35 dopo aver rilevato una persona contagiata che si trova in isolamento domiciliare, insieme ai contatti più vicini. Chiunque abbia viaggiato su quel volo deve contattare urgentemente l’Asp di Enna all’indirizzo email covid19@asp.enna.it

Positiva anche una donna di Marsala al nono mese di gravidanza che precauzionalmente è ricoverata adesso al reparto Covid di Mazara del Vallo.

In Italia comincia a risalire il conto delle vittime con 20 deceduti (compresi i 3 siciliani). Sono 46.114 gli attuali positivi, 625 in più rispetto a ieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...