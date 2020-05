Altri 111 morti in Italia, ma continuano a diminuire i posti in intensiva

Facebook



Shares

Altri 111 morti in Italia per coronavirus. Le vittime, dall’inizio dell’emergenza, sono 33.340 secondo quanto rende noto la Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 43.691, con un calo di 2.484 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 36.561 persone, mentre quelle ricoverate con sintomi sono 6.680. I pazienti in terapia intensiva sono 450, vale a dire 25 in meno rispetto a quelli registrati ieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...