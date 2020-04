USA: oltre 2.100 morti in un solo giorno. Superati in pochi giorni 18 mila morti

Facebook



Il Covid-19 fa strage oltre oceano, in un solo giorno sono stati oltre 2.100 i decessi, il giorno peggiore dall’inizio della pandemia. Le autorità americane, che avevano ampiamente sottovalutato gli effetti del virus, annunciano ora d’essere arrivati già a 18.747 morti con oltre 500 mila contagiati e 27 mila persone guarite. New York è lo stato più colpito con oltre 170 mila contagi e ben 7.844 vittime.

Ieri il mondo è stato impressionato dalle immagini di un drone che ha riprese pale meccaniche mentre scavavano enormi fosse comuni presso il cimitero dei poveri di Hart Island nello stato di New York, immagini che come i mezzi militari che trasportano decine di bare in Italia, restituiscono il senso della proporzione del dramma che il mondo sta vivendo.

