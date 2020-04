L’Esercito accompagna altre 100 bare da Bergamo a Padova per la cremazione

Facebook



Noi che sappiamo i militari essere persone con un grande cuore, immaginiamo il loro dolore in questi mesti giorni. Soldati sempre al servizio della Nazione che si trovano a compiere un gesto di enorme importanza ma che lascerà, comunque, nei loro cuori un ricordo triste e indelebile. Soldati cui dobbiamo rendere il doveroso omaggio per la loro pia opera di questi giorni.

L’Esercito Italiano è ancora a Bergamo, una colonna di mezzi, come pubblicato dal quotidiano L’Eco di Bergamo, si avvia a trasportare un centinaio di salme, all’interno delle bare che il cimitero bergamasco non è più in grado di trattare. La colonna si dirigerà poi verso il Cimitero Maggiore di Padova dove, al termine di una veloce Benedizione, saranno portate al forno crematorio.

Ad accogliere i feretri ci sarà una delegazione di autorità civili, militari e religiose guidata dal sindaco di Padova Sergio Giordani.

