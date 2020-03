Si estende in Europa il Covid19 e si rischiano nuovi focolai

Facebook



Ad ammonire in merito al pericolo dell’estensione di focolai di Coronavirus in Europa è Andrea Ammon, la direttrice dell’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), che intervenendo in collegamento con il Consiglio Salute straordinario che si sta svolgendo a Bruxelles precisa: “Ci aspettiamo che la tendenza al rapido aumento dei casi continui nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. All’interno della UE il grosso è nell’Italia settentrionale ma molti altri Paesi iniziano a riportare focolai o epidemie di Covid-19. Vediamo anche un rischio da moderato ad alto di vedere focolai simili a quelli italiani in altri Paesi Ue nelle prossime settimane“.

Parole che richiamano le dichiarazioni del virologo Fabrizio Pregliasco che giovedì 5 marzo, intervenuto in trasmissione a “Otto e mezzo” dichiarava a un certo punto: “La diffusione che abbiamo visto in Italia del virus la vedremo anche nelle altre nazioni. Oggi non avendo vaccini abbiamo solo gli strumenti del 1300 che sono la quarantena, l’isolamento e la riduzione dei possibili contagi: è una medicina amara che però ha un doppio valore, quello simbolico dato dalla nostra voglia di voler contenere il contagio e quello effettivo” e che sui tempi dell’epidemia ha rilasciato dichiarazioni non proprio ottimistiche, infatti ha testualmente detto “ci stiamo attrezzando a scenari pesanti che durano 2-3 mesi e questo dobbiamo farlo nella speranza di riuscire in questo modo a governare una situazione che andrà verso una risoluzione, ma non immediata”.

