Coronavirus: il decreto di guerra. Lombardia e 11 provincie isolate

Sono misure senza precedenti quelle che il Governo ha adottato proprio in queste ore in cui scriviamo. Misure che richiamano tanto uno “stato di guerra” addirittura. E in effetti di guerra si può parlare, anche se contro un nemico subdolo e invisibile, un virus che lascia in troppi ancora la sensazione di non esistere. Perché questo accade nelle zone della movida italiane, nel sentimento comune di moltissimi cittadini convinti che si stia esagerando senza voler capire qual è il nocciolo della situazione. Ossia che è un virus capace di portare migliaia di persone nelle sale di terapia intensiva in tempi rapidissimi e qui sta il problema: non esistono decine di migliaia di posti di terapia intensiva tutti disponibili in contemporanea. Né il personale adeguato a un eventuale tale afflusso di disperazione. È una guerra di mentalità, una guerra di ignoranza e se vogliamo di mancanza di fiducia nei confronti delle Autorità ritenute forse, da alcuni, poco credibili. Non per fazione ma proprio per il rappresentare il “potere”.

Fatto sta che il Decreto in corso di emanazione, quella che circola è al momento una bozza in fase di conversione, sarebbe questione di ore o minuti, prevede che già dalla mezzanotte di domenica 8 marzo, quindi fra poco più di un’ora, la Lombardia e undici altre provincie (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria) saranno isolate.

Cosa vuol dire “isolate”? Vuol dire che nessuno può entrare o uscire riguardo alle località isolate. Basteranno poche linee di febbre (appena sopra i 37°) perché si sia obbligati a rimanere a casa in quarantena obbligatoria. Saranno inoltre vietate tutte le manifestazioni ed eventi. Chiusi gli impianti turistici. Stop anche a discoteche, pub, sale bingo, cinema e teatri, musei, luoghi culturali, cerimonie civili e religiose (compresi i funerali). Potranno rimanere aperti bar e ristoranti ma al gestore che non facesse mantenere la distanza minima fra le persone sarà sospesa la licenza. Consentiti incontri sportivi di “alto livello” o allenamenti per gli atleti ma soltanto a porte chiuse.

Nei giorni festivi e prefestivi saranno chiusi i negozi dei centri commerciali e i supermercati. La chiusura di scuole e università è prorogata fino al 3 aprile.

I Prefetti sono autorizzati a far ricorso alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate per far rispettare le regole stabilite. (L.A.)

