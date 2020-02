H1N1, due ricoverati a Enna, uno in gravi condizioni

Facebook



Shares

Qualcuno ricorderà il virus H1N1 responsabile della cosiddetta “febbre suina” che sviluppò una grave epidemia nel 2009. Mentre il mondo osserva spaventato il Coronavirus a Enna due persone sono state ricoverate all’ospedale Umberto I, una di queste sarebbe in gravi condizioni sebbene non in pericolo di vita.

Il virus, ormai noto alla comunità scientifica, non ha mai smesso di circolare in effetti e l’ospedale ha già attivato tutte le procedure del caso comunicando i risultati all’Asp, all’Assessorato regionale e al Ministero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...