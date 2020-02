Auto si schianta a Ravanusa: muore ex consigliere del M5S Lorenzo Miceli

Facebook



Drammatico incidente stradale questa mattina all’alba nell’agrigentino, a Ravanusa. Un’Alfa Romeo 147 forse a causa dell’alta velocità si è schiantata sulla centrale via Gramsci causando la morte di Lorenzo Miceli, 28 anni, ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Ravanusa e figlio del segretario provinciale della UIL Pensionati, nonché nipote dell’ex assessore comunale Rosario che è attualmente commissario della Dedalo Ambiente SpA.

Con lui, che non era alla guida dell’auto, tre amici tutti gravemente feriti e tutti trasferiti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La morte del giovane Lorenzo Miceli, conosciuto praticamente da tutti in paese, ha destato cordoglio e commozione a Ravanusa, paese che adesso prega per la sorte dei tre giovani feriti.

