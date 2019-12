Facebook



Shares

Ennesimo tamponamento al viale Mediterraneo in direzione Catania a causa di un tamponamento fra alcuni veicoli in transito. Ci sarebbero due feriti le cui condizioni non sono note. Sul posto la Polizia Locale e due unità del 118 che sono già rientrate verso i Pronto Soccorso cittadini. Il tamponamento sarebbe avvenuto in prossimità della galleria prima dello svincolo per via Vincenzo Giuffrida/circonvallazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...