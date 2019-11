Senza assicurazione né revisione scappa dalla Polizia in contromano sulla tangenziale di Catania

Facebook



Il fatto che poteva avere conseguenze drammatiche si è verificato lunedì 18 novembre nei pressi dello svincolo Paesi Etnei: un’Opel Corsa blu vedendo un posto di controllo della Polizia Stradale ha improvvisamente arrestato la sua corsa invertendo il senso di marcia e fuggendo a questo punto contromano lungo la tangenziale, zigzagando per evitare l’impatto con i veicoli che sopraggiungevano. La Polizia Stradale si è subito posta all’inseguimento riuscendo a bloccare la folle fuga in direzione Siracusa.

Riusciti poco dopo a fermare l’auto a bordo c’era un uomo senegalese, con regolare permesso di soggiorno che fuggiva per eludere il controllo dell’auto che è risultata priva di revisione e di copertura assicurativa. L’uomo è stato denunciato e l’auto sequestrata.

Foto d'archivio

