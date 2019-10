Operazione antidroga: 12 arresti a Catania in zona Picanello

Facebook



di Alfio Musarra

Ancora un’operazione antidroga a Catania. Questa volta sono stati i carabinieri del Comando Provinciale, a trarre in arresto dodici persone, indagate dalla Procura di Catania guidata da Carmelo Zuccaro, con l’accusa a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine ha consentito di disarticolare due redditizie piazze di spaccio operanti in autonomia ma a poca distanza una dall’altra nello storico quartiere di Picanello, noto per la presenza radicata di gruppi criminali legati a “cosa nostra”, nonché una delle mete privilegiate, nell’ambito dell’intera provincia, di tutti coloro che intendevano acquistare sostanze stupefacenti. I due gruppi criminali che operavano nella zona “Capo Scuola”, fra Via Timoleone e Via Maria Gianni, riuscivano ad assicurarsi ciascuna un introito medio giornaliero di circa 5.000 euro.

