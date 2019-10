Di Maio e Conte si incontrano per provare a ricucire

Facebook



[Adnkronos]

Dopo giorni di tensioni la maggioranza di governo prova a ricucire. C’è attesa per il vertice che dovrebbe sciogliere i nodi sulla manovra: l’obiettivo è fare il punto su alcuni temi cruciali, dalla legge di bilancio al carcere per i grandi evasori. Alle 19 è in programma il Consiglio dei ministri con il decreto terremoto all’ordine del giorno. Contemporaneamente, il dibattito politico entra nel rush finale in vista del voto per le regionali in Umbria di domenica prossima.

Questa mattina, a quanto si apprende, c’è stato un incontro ‘chiarificatore’ tra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio prima del vertice di maggioranza chiesto nei giorni scorsi dal M5S e previsto per le 17. Ieri il capo politico dei 5 Stelle si è detto “fiducioso sul fatto che troveremo una soluzione perché questa manovra di bilancio se si deve fondare sulla lotta all’evasione è giusto che si fondi anche sulle proposte che vengono dalla prima forza politica parlamentare che regge questo governo che è il Movimento 5 Stelle. Se invece non le si vogliono considerare, non credo che sia utile al clima nel Governo”.