Un 14 enne è morto in palestra, in un Istituto Tecnico di Castelfranco Veneto, durante la fase di riscaldamento. In passato sarebbe stato assistito per patologie connesse a una forma di epilessia, oggi il malore improvviso che lo ha visto accasciare al suolo. Subito soccorso per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. La tragedia poco dopo mezzogiorno.