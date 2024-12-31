Notte di San Silvestro con nebbie fitte, probabile calo termico verso la Befana Notte di San Silvestro asciutta e serena sull’Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fine 2024 e un inizio 2025 all’insegna dell’anticiclone delle Azzorre: alta pressione in inverno significa però anche stabilità, ristagno di inquinanti e nebbie in pianura; dopo giornate con buona visibilità, si prevede un deciso peggioramento in val Padana e nelle valli del Centro con presenza di nebbie notturne a tratti anche fitte. Prudenza quindi, anche all’ora del brindisi. Oltre alle nebbie non ci…Leggi tutto
Mese: Dicembre 2024
Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale: Tradizione, Solidarietà e Gioventù a Caltanissetta
L’iniziativa “Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale” è tornata a risplendere nel cuore della città, presso il suggestivo Parco Archeologico Palmintelli. L’evento, promosso dalla uno@uno con il Parco Archeologico di Gela e Caltanissetta diretto dalla Dottoressa Donatella Giunta, ha offerto un’esperienza unica che ha saputo coniugare tradizione, solidarietà e innovazione. A evento concluso, possiamo rispondere alla domanda iniziale con una riflessione che collega il significato dell’iniziativa alle emozioni vissute dai partecipanti. “Se Gesù nascesse oggi, la Natività sarebbe una rappresentazione vivente del dono e della solidarietà, in…Leggi tutto
ERISU in nomination ai FemMetal Awards 2024 nelle categorie “Best Rock and Alternative Act” e “Best Music Video”
Questi riconoscimenti celebrano il talento, l’energia e l’originalità che la band porta sulla scena musicale, rappresentando un momento importante nella loro carriera e confermando la loro presenza nel panorama del rock alternativo. “Queste nominations rappresentano per noi un traguardo importante. Essere affiancate a nomi di grande calibro è un privilegio che accogliamo con profonda gratitudine e responsabilità. Il 2025 è alle porte e noi continueremo a lavorare per portare avanti la parola di Eris. Grazie a Femmetal Rocks per questa opportunità e, soprattutto, a tutti i nostri ascoltatori e sostenitori…Leggi tutto
Trasporti: nella Finanziaria regionale, per Birgi, 8 milioni all’anno per tre anni
Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Grazie all’investimento della Regione, il futuro dell’aeroporto viaggia in acque sicure e floride” Il dopo Covid, momento più basso della sua storia a causa della chiusura, ha visto l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi lanciato in una corsa verso il risanamento dei conti e, soprattutto, verso il milione di passeggeri, traguardo che è stato raggiunto e superato da Airgest, società di gestione dello scalo trapanese, nel 2023 e confermato nel 2024. Oggi, grazie alla Finanziaria appena approvata dall’Assemblea regionale siciliana, il futuro dell’aeroporto scalo viaggia in acque sicure…Leggi tutto
Laura Castelli nominata capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Messina.
Castelli – presidente di Sud chiama Nord, il partito fondato da Cateno De Luca – entrerà in carica dal primo gennaio 2025 Laura Castelli, già vice ministro al Mef nei governi Conte 1, Conte 2 e Draghi, è stata nominata stamane Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Messina. Castelli – presidente di Sud chiama Nord, il partito fondato da Cateno De Luca – entrerà in carica dal primo gennaio 2025. Oggi l’annuncio durante una conferenza stampa a Messina, con la partecipazione del sindaco della città metropolitana di Messina Federico…Leggi tutto
Iran, Cecilia Sala è stata arrestata per ‘”violazione leggi Repubblica islamica”
La giornalista è in carcere a Teheran “Cecilia Sala, cittadina italiana, entrata in Iran con visto giornalistico il 14 dicembre 2024 è stata arrestata il 20 dicembre con l’accusa di violazione delle leggi della Repubblica islamica dell’Iran”. Lo afferma il dipartimento generale delle relazioni con i media internazionali del ministero della Cultura di Teheran, citato dall’Irna, agenzia di stampa ufficiale iraniana. Cecilia Sala, incognita sui tempi del rilascio: “Trattativa delicata” Cosa ha detto il ministro Tajani. Dipartimento di Stato Usa: “Arresto ingiustificato, venga subito liberata” Per Cecilia Sala, la giornalista italiana…Leggi tutto
Sicilia, alla memoria di Ottaviano Del Turco il Premio antimafia “Salvatore Carnevale”
Si è svolta a Sant’Agata di Militello la XII edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”, organizzata come ogni anno dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”. Nel corso della manifestazione, è intervenuto in videocollegamento Guido Del Turco, giornalista del Tg5, a cui i socialisti democratici e riformisti siciliani hanno offerto il Premio, conferito alla memoria del padre, il leader socialista Ottaviano Del Turco, ultimo segretario nazionale del Psi. Il riconoscimento intitolato al martire socialista nato a Galati Mamertino, sui Nebrodi messinesi, ed ucciso a Sciara, nel palermitano, è stato l’occasione per…Leggi tutto
Il 2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana apre al Politeama Garibaldi “Concerto di Capodanno”
Il 2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana comincia mercoledì 1 gennaio (ore 18) al Politeama Garibaldi con l’ormai attesissimo Concerto di Capodanno, sold out già da parecchi giorni. Sul podio della compagine palermitana un esperto del repertorio viennese come Peter Guth che, nel pieno rispetto delle tradizioni, imbraccerà anche il violino. Ospite il giovane soprano Milena Arsovska che interpreterà alcuni brani tratti da celebri operette. Un programma quindi che raccoglie valzer e polche, in primo luogo scritti da Johann Strauss figlio, del quale nel 2025 si festeggiano i duecento anni dalla nascita, a partire da Frühlingsstimmen (Voci di…Leggi tutto
Si è aperto ieri l’Anno giubilare 2025 nella Diocesi di Mazara del Vallo in Cattedrale
Il raduno dei fedeli nella chiesa San Michele e poi in pellegrinaggio sino in Cattedrale dove il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha presieduto la santa messa. Si è aperto ieri l’Anno giubilare 2025 nella Diocesi di Mazara del Vallo, con una numerosa partecipazione di fedeli, associazioni, scout e rappresentanti delle istituzioni. Erano presenti anche il Vescovo emerito monsignor Domenico Mogavero e monsignor Vito Rallo, Arcivescovo titolare di Alba e già Nunzio apostolico in Marocco. Il Vicario generale don Gioacchino Arena, nella chiesa San Michele, ha letto la bolla di indizione del…Leggi tutto
E’ andato oltre le aspettative il presepe vivente di Gangi
E’ andato oltre le aspettative il presepe vivente di Gangi che si è concluso E’ andato oltre le aspettative il presepe vivente di Gangi che si è concluso, ieri sera, tra gli applausi del pubblico. Migliaia i visitatori da tutta l’isola per assistere alla magia del viaggio “da Nazareth a Betlemme”. Particolarmente commovente ed emozionante il secondo quadro teatrale scritto e pensato dai due registi Carmelo Domina e Peppuccio Ballistreri. In una delle scene principali, che ricordava la strage degli innocenti, episodio raccontato nel Vangelo, in cui Erode ordinò il…Leggi tutto
Morte Jimmy Carter, 9 gennaio lutto nazionale negli Usa
Nello stesso giorno i funerali di Stato per l’ex presidente americano e premio Nobel per la Pace morto ieri a 100 anni Il 9 gennaio sarà giornata di lutto nazionale per gli Stati Uniti in onore dell’ex presidente Jimmy Carter, deceduto ieri all’età di 100 anni. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Nello stesso giorno si terranno a Washington i funerali di Stato, come annunciato dal presidente Joe Biden, che ha invitato l’intero popolo americano a rendere omaggio all’ex presidente. Carter è morto ieri, 29 dicembre, nella sua casa di Plains, Georgia. Eletto alla…Leggi tutto
Roma, fumo sospetto in metro: chiuse stazioni di Spagna e Flaminio, caos turisti
Migliaia di passeggeri dirottati verso la stazione Barberini. Sul posto autobotti dei pompieri e volanti della polizia per le verifiche Chiuse oggi, 29 dicembre, le fermata della metropolitana in piazza di Spagna e piazzale Flaminio, nel centro di Roma, prese d’assalto da migliaia di turisti. In piazza di Spagna autobotti dei vigili del fuoco e volanti della polizia, impegnati nelle verifiche dopo la segnalazione di “fumo sospetto”. Gli utenti della metro vengono dirottati verso la vicina stazione Barberini. Dalle ore 17.55 squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo alla stazione…Leggi tutto
Capodanno a Erice: un viaggio tra musica e storia
Erice, immersa nell’atmosfera di “EricèNatale – Il Borgo dei Presepi”, saluta il 2024 con una notte di San Silvestro ricca di musica e spettacolo. In Piazza della Loggia, alle ore 23:30, inizierà una festa all’aperto. La serata avrà come protagonista la voce di Daria Biancardi, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Il countdown sarà seguito da uno spettacolo di fuochi d’artificio, e il dj set di Radio Time trasformerà la piazza in una pista da ballo sotto le stelle fino a tarda notte. Per permettere a tutti di…Leggi tutto
Valderice, la Bibbia nel Parco illumina il Borgo di San Marco: successo per la prima serata
Ha preso il via ieri sera, nel suggestivo Borgo di San Marco, a Valderice, la ventisettesima edizione de “La Bibbia nel Parco”, manifestazione unica nel suo genere in Italia. L’evento, che quest’anno trova casa in una location d’eccezione, ha registrato fin dalla prima serata una buona partecipazione di pubblico. “La ventisettesima edizione della Bibbia nel Parco si trasferisce quest’anno nel Borgo Antico di San Marco. Una scelta che valorizza un luogo appena riqualificato, rendendolo scenario pittoresco di questa importante iniziativa”, ha dichiarato il sindaco di Valderice Francesco Stabile. “Ringrazio l’Associazione Pro…Leggi tutto
Schifani: “Risorse aiuteranno Sicilia a crescere”
“Con la legge di Stabilità, superiamo un’altra pagina di precariato, variamo misure per la crescita del tessuto economico siciliano e per sostenere i consumi, prevediamo investimenti contro la crisi idrica e stanziamo importanti risorse, a vario titolo, a favore degli enti locali”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, annuncia alcuni dei principali capisaldi della manovra finanziaria votata oggi dall’Assemblea regionale siciliana. Il parlamento ha votato tre documenti contabili con un valore globale che si attesta attorno a 950 milioni di euro: la legge di Bilancio, la legge di Stabilità…Leggi tutto
Palermo: è partito il conto alla rovescia per la notte speciale di Capodanno con Biagio Antonacci.
A Palermo è partito il conto alla rovescia per la notte speciale di Capodanno che il 31 dicembre da Piazza Ruggero Settimo darà il benvenuto al 2025 insieme ad uno dei più grandi artisti della musica popolare contemporanea italiana: Biagio Antonacci. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roberto Lagalla in collaborazione con Puntoeacapo Srl e Gomad Concerti. Sul palco allestito nella centralissima piazza, Biagio Antonacci si esibirà con “TUTTI A PALERMO”, lo spettacolo che segna il suo ritorno in concerto in città dopo ben 25 anni di assenza, sarà quindi una duplice…Leggi tutto
Catania: “Natale in festa” al Castello Ursino con la “Compagnia Buio in Sala”
Sarà una serata speciale, un vero “Natale in festa” realizzato dalla “Compagnia Buio in Sala” in collaborazione con il Comune di Catania per la rassegna “Natale a Catania”, che si svolgerà lunedì 30 dicembre, alle ore 20.30, a Piazza Federico di Svevia davanti all’imponente magnificenza del Castello Ursino. “Un evento imperdibile, che unirà la città in un’atmosfera natalizia senza pari- spiegano i registi ed attori Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia fondatori di Buio in Sala- per una serata all’insegna della musica tra le migliori canzoni pop internazionali e un concerto…Leggi tutto
Corea del Sud, aereo con 181 persone a bordo si schianta in atterraggio
Finora le autorità hanno confermato 85 decessi ma si ritiene che quasi tutte le persone a bordo dell’aereo precipitato siano morte. Due tratte in salvo Incidente aereo in Corea del Sud dove il volo Jeju Air, con a bordo 175 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, si è schiantato oggi all’aeroporto internazionale di Muan e ha preso fuoco. Si ritiene che quasi tutte le 181 persone a bordo dell’aereo siano morte, ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco. Due persone sono state tratte in salvo. Le autorità…Leggi tutto
Confimprese Palermo con alcuni fioristi per “Un bacio sotto il vischio”
Inaugurata stamattina a Palermo l’installazione dei fioristi con vischio bianco e rosso Rimarrà in Piazza Verdi di fronte al Teatro Massimo fino alle 19 di domani Una festa per la città e per i tanti turisti che in questi giorni affollano il centro storico. E’ stata accolta così con tanti sorrisi, scatti con gli smartphone e baci “portafortuna” l’installazione creata da un gruppo di fioristi, coordinati da Ignazio Ferrante e guidati da Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo e regalata alla città in vista dell’ultimo dell’anno per due giorni fino…Leggi tutto
Emergenza neve: in azione i mezzi della Città Metropolitana di Messina
Il personale di Palazzo dei Leoni al lavoro per garantire la transitabilità lungo le arterie stradali montane In questi giorni i mezzi spazzaneve della Città Metropolitana di Messina si sono messi in azione per garantire la transitabilità della strada provinciale n. 168 Caronia-Capizzi, che è stata interessata da una copiosa nevicata. Le operazioni dei mezzi spazzaneve hanno interessato anche le strade che collegano ad Ucria, Raccuja, Roccella Valdemone e Floresta. La supervisione costante del sindaco della Città Metropolitana, Federico Basile, è stata cruciale per coordinare le operazioni di emergenza neve.…Leggi tutto