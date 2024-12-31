Mese: Dicembre 2024

Finora le autorità hanno confermato 85 decessi ma si ritiene che quasi tutte le persone a bordo dell’aereo precipitato siano morte. Due tratte in salvo Incidente aereo in Corea del Sud dove il volo Jeju Air, con a bordo 175 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, si è schiantato oggi all’aeroporto internazionale di Muan e ha preso fuoco. Si ritiene che quasi tutte le 181 persone a bordo dell’aereo siano morte, ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco. Due persone sono state tratte in salvo. Le autorità…