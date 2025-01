Sicilia, alla memoria di Ottaviano Del Turco il Premio antimafia “Salvatore Carnevale”

Condividi questo articolo?

Si è svolta a Sant’Agata di Militello la XII edizione del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”, organizzata come ogni anno dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”. Nel corso della manifestazione, è intervenuto in videocollegamento Guido Del Turco, giornalista del Tg5, a cui i socialisti democratici e riformisti siciliani hanno offerto il Premio, conferito alla memoria del padre, il leader socialista Ottaviano Del Turco, ultimo segretario nazionale del Psi.

Il riconoscimento intitolato al martire socialista nato a Galati Mamertino, sui Nebrodi messinesi, ed ucciso a Sciara, nel palermitano, è stato l’occasione per ricordare le numerose battaglie di Ottaviano Del Turco contro la mafia ed il malaffare, sia come sindacalista (fu segretario generale aggiunto della CGIL), sia in qualità di parlamentare italiano ed eu ropeo, di ministro e in particolare di presidente della Regione Abruzzo e, ancor prima, della Commissione parlamentare antimafia.

Sono intervenuti, oltre ad Antonio Matasso ,docente universitario e presidente della Fondazione che promuove il Premio, anche l’ex presidente del Consiglio comunale di Galati Mamertino Gaetano Emanuele, il giornalista Nino Vicario, l’ex sindaco socialista di San Fratello Bettino Manasseri e gli storici dirigenti socialisti Placido Regina e Tonino Caranna. Particolarmente commosso l’intervento di Guido Del Turco, che ha ricordato come, negli ultimi anni di vita del padre, segnati dalla malattia e dalla sofferenza seguite all’ingiustizia subita, egli riuscisse ancora a reagire alle note dell’Internazionale Socialista, che lo riportavano alle lotte sindacali e politiche in difesa dei più deboli e degli sfruttati. La Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia”, attraverso il professor Matasso, ha preannunciato nuove iniziative per far conoscere anche ai più giovani la fig ura di Ottaviano Del Turco ed il suo operato per preservare la memoria dei sindacalisti socialisti siciliani uccisi dalla mafia, a partire da Salvatore Carnevale e Placido Rizzotto, ma anche di donne coraggiose come Francesca Serio.

Al termine, Antonio Matasso, nel ribadire che i socialisti democratici di Sicilia continueranno ad essere impegnati anche in ulteriori incontri per il centenario della scomparsa di Giacomo Matteotti, ha ricordato Walter Pedullà, intellettuale, docente universitario e giornalista socialista che fu critico letterario del quotidiano “Avanti!” e presidente della Rai, scomparso poche ore prima della cerimonia del del Premio antimafia “Salvatore Carnevale”. Pedullà, nativo di Siderno nel reggino, si era laureato in lettere all’Università di Messina ed era sempre rimasto vicino ai socialisti messinesi e di tutta la Sicilia..