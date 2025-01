Si è aperto ieri l’Anno giubilare 2025 nella Diocesi di Mazara del Vallo in Cattedrale

Condividi questo articolo?

Il raduno dei fedeli nella chiesa San Michele e poi in pellegrinaggio sino in Cattedrale dove il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha presieduto la santa messa.

Si è aperto ieri l’Anno giubilare 2025 nella Diocesi di Mazara del Vallo, con una numerosa partecipazione di fedeli, associazioni, scout e rappresentanti delle istituzioni. Erano presenti anche il Vescovo emerito monsignor Domenico Mogavero e monsignor Vito Rallo, Arcivescovo titolare di Alba e già Nunzio apostolico in Marocco.

Il Vicario generale don Gioacchino Arena, nella chiesa San Michele, ha letto la bolla di indizione del Giubileo ordinario di Papa Francesco. In Cattedrale, invece, la santa messa presieduta dal Vescovo: «Il nostro cammino insieme ci vede convocati come cercatori di speranza, uomini generativi di Giubileo – ha detto il Vescovo in un passaggio dell’Omelia – oggi inizia un’intesa esperienza di grazia e di speranza, così come dice Papa Francesco. Lo spirito ci invita a costruire comunità aperte e rinnovate, che non hanno paura a essere discepoli di Gesù».