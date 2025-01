Emergenza neve: in azione i mezzi della Città Metropolitana di Messina

Condividi questo articolo?

Il personale di Palazzo dei Leoni al lavoro per garantire la transitabilità lungo le arterie stradali montane

In questi giorni i mezzi spazzaneve della Città Metropolitana di Messina si sono messi in azione per garantire la transitabilità della strada provinciale n. 168 Caronia-Capizzi, che è stata interessata da una copiosa nevicata.

Le operazioni dei mezzi spazzaneve hanno interessato anche le strade che collegano ad Ucria, Raccuja, Roccella Valdemone e Floresta.

La supervisione costante del sindaco della Città Metropolitana, Federico Basile, è stata cruciale per coordinare le operazioni di emergenza neve.

Le azioni svolte in sinergia con il Direttore Generale, Giuseppe Campagna, e il responsabile emergenza neve, Gaetano Maggioloti, sono in corso e stanno garantendo che ogni intervento sia efficace e mirato alla sicurezza di tutti, assicurandosi che le operazioni procedano senza intoppi.

Un sentito ringraziamento alle squadre dell’emergenza neve che h24 stanno garantendo la sicurezza delle nostre strade.

Si ricorda che, sulle strade provinciali esposte al rischio di precipitazioni nevose, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali e si raccomanda di prestare attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ove è maggiore il rischio di formazione di ghiaccio sull’asfalto a causa delle basse temperature.