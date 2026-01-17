Al Cus Catania: “MACCARRONE DAY” TORNEO DI MINIRUGBY U6/12: 10 società siciliane in campo

Condividi questo articolo?

(domenica 18 genn. Cittadella universitaria)

Il pres. Oliveri: “L’obiettivo principale del Trofeo è quello di mantenere viva la memoria di Roberto Maccarrone,

celebrandone la vita e l’impatto che ha avuto sugli altri, per trasmettere ai più piccoli il significato dei valori e dei legami”

“MACCARRONE DAY” TORNEO DI MINIRUGBY PER GLI UNDER 6/12

DOMENICA 18 GENNAIO ALLA CITTADELLA UNIVERSITARIA (dalle 9.30)

Puleo resp. Rugby Cus Catania: “È un’occasione di sport puro per i bambini e i ragazzi; il gioco in campo fatto per il piacere di giocare. Sarà una festa con ben 250 piccoli atleti provenienti da 10 società rugbistiche siciliane”

Onorare la memoria dei grandi campioni nella vita così come nello sport. È questa la mission del “Memorial Maccarrone” giunto alla 31° edizione, per ricordare la scomparsa dell’amico Roberto Maccarrone detto “Roccia”, l’architetto-rugbista terza linea del Centro Universitario Sportivo etneo venuto a mancare il 23 dicembre del 1994.

Dopo la prima giornata vissuta lo scorso 3 gennaio con la partita di rugby integrato e a seguire il match con le formazioni Old, domenica 18 gennaio dalle 9.30 il campo della Cittadella Universitaria sarà il palcoscenico del “Maccarrone Day” il Torneo di Minirugby riservato alle categorie Under 6, 8, 10 e 12 a cui parteciperanno 250 piccoli rugbisti.

“Per questa giornata conclusiva del XXXI Memorial Maccarrone – spiega Nino Puleo resp. sezione Rugby del Cus Catania –, abbiamo organizzato il torneo di minirugby che sarà un’occasione di sport puro, il gioco fatto per il piacere di giocare. È prevista una partecipazione record di società provenienti da tutta la Sicilia, la Sicilia rugbistica, con ben 250 mini-rugbisti attesi per la grande festa del rugby. Vista l’età e lo scopo di fare incontrare le tante società rugbistiche, non sarà fatta la classica finale né saranno registrati i risultati. Ma a fine torneo non mancheranno le premiazioni per società e dei partecipanti, e a seguire ci sarà l’immancabile e goliardico terzo tempo”.

Perché oltre che innovazione, il CUS Catania è anche tradizione. E il terzo tempo non può mancare mai perché è il momento di scambio e interazione tra i giocatori che, nella circostanza del “Maccarrone Day” riceveranno come ogni anno, un ricordo del memorial affinché facciano di questa esperienza, un evento importate da fissare nelle loro vite. D’altronde il Memorial Maccarrone è, anche per i più piccoli, la vita che continua, che si racconta; è un modo per dare un senso alle esperienze vissute e trasmettere valori e legami.

Anche quest’anno il torneo, pur essendo sportivo ma non agonistico, è patrocinato dal Comitato Regionale Sicilia della FIR, e sarà un’occasione per sensibilizzazione i bambini. La cabina di regia è affidata a Sebastiano Garofalo, coordinatore dell’intero torneo .

Al “Maccarrone Day” saranno presenti: Maria Grazia Fiamingo e Vittorio Maccarrone (rispettivamente moglie e figlio di Roberto Maccarrone), il presidente del CUS Catania Massimo Oliveri, il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby Orazio Arancio e naturalmente Nino Puleo, anima e organizzatore delle due giornate del memorial.

“Da 31 anni il CUS Catania rinnova con passione questo appuntamento che ha l’obiettivo principale di mantenere viva la memoria di Roberto Maccarrone, celebrandone la vita e l’impatto che ha avuto sugli altri – afferma il presidente Massimo Oliveri -. Un modo per “trasformare” l’assenza in presenza affinché anche i più giovani, possano crescere con la consapevolezza che si può mantenere vivo il legame con chi non c’è più o con chi non si è mai conosciuto. È magnifico vedere tanti piccoli atleti riuniti qui al Cus che potranno diventare i campioni del futuro”.

Le 10 società partecipanti: CUS Catania, San Gregorio, I Briganti Rugby, Wesport, ArcHimete Rugby Siracusa, Syraco Rugby Siracusa, Ragusa Rugby, Messina Rugby, Aquile del Tirreno e I Fenici Rigby Marsala.

Nella foto, Memorial Maccarrone 2026 – Torneo Minirugby