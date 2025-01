Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale: Tradizione, Solidarietà e Gioventù a Caltanissetta

Condividi questo articolo?

L’iniziativa “Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale” è tornata a risplendere nel cuore della città, presso il suggestivo Parco Archeologico Palmintelli.

L’evento, promosso dalla uno@uno con il Parco Archeologico di Gela e Caltanissetta diretto dalla Dottoressa Donatella Giunta, ha offerto un’esperienza unica che ha saputo coniugare tradizione, solidarietà e innovazione.

A evento concluso, possiamo rispondere alla domanda iniziale con una riflessione che collega il significato dell’iniziativa alle emozioni vissute dai partecipanti.

“Se Gesù nascesse oggi, la Natività sarebbe una rappresentazione vivente del dono e della solidarietà, in cui ciascuno di noi può riscoprire il valore dell’accoglienza e della comunità.

L’evento ‘Una Stella nel Parco’ ha trasformato questa idea in realtà, permettendo a famiglie, coppie e singoli visitatori di diventare parte integrante della scena della Natività, tenendo simbolicamente tra le braccia il Bambinello. Non una statua, non un allestimento scenico con figuranti da guardare, ma un gesto vivo e condiviso, che ha toccato il cuore di tutti e reso tangibile il vero spirito del Natale.”

Un’esperienza autentica e coinvolgente

La manifestazione ha trasformato il parco in un luogo magico, dove il Mercatino del Dono, il villaggio solidale con le associazioni di volontariato, i momenti di creazione musicale e le degustazioni di eccellenze locali hanno invitato i visitatori a riscoprire il vero spirito delle festività.

Un elemento distintivo dell’evento è stata la reinterpretazione della Natività, che ha permesso ai partecipanti di diventare protagonisti, tenendo in braccio il Bambinello della vicina Parrocchia San Pietro e vivendo un’esperienza intensa e toccante. “Non è un presepe fatto di statue, ma di persone,” ha commentato un visitatore, sottolineando l’originalità di questa rappresentazione che ha emozionato famiglie e individui di ogni età.

Partner e attività

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie al contributo di numerosi partner:

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta : ha allestito del Mercatino del Dono.

: ha allestito del Mercatino del Dono. l’ ANPS – Associazione Nazionale della Polizia di Stato , ha accudito e assistito i visitatori che hanno visitato la grotta e interpretato la Natività,

, ha accudito e assistito i visitatori che hanno visitato la grotta e interpretato la Natività, la LILT Caltanissetta , ha confermato l’importanza della prevenzione per mantenere il benessere psico-fisico della persona

, ha confermato l’importanza della prevenzione per mantenere il benessere psico-fisico della persona la Vip V iviamo I n P ositivo ha contribuito donando sorrisi ai visitatori

iviamo n ositivo ha contribuito donando sorrisi ai visitatori la Fidas Caltanissetta ha confermato quanto sia importante la donazione del sangue anticipando che questo anno ha superato il record di donazioni di sempre.

ha confermato quanto sia importante la donazione del sangue anticipando che questo anno ha superato il record di donazioni di sempre. la Fitel Sicilia APS, ha presentato la piattaforma regionale sul volontariato “Orione”