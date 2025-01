Capodanno a Erice: un viaggio tra musica e storia

Condividi questo articolo?

Erice, immersa nell’atmosfera di “EricèNatale – Il Borgo dei Presepi”, saluta il 2024 con una notte di San Silvestro ricca di musica e spettacolo.

In Piazza della Loggia, alle ore 23:30, inizierà una festa all’aperto. La serata avrà come protagonista la voce di Daria Biancardi, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Il countdown sarà seguito da uno spettacolo di fuochi d’artificio, e il dj set di Radio Time trasformerà la piazza in una pista da ballo sotto le stelle fino a tarda notte.

Per permettere a tutti di raggiungere il borgo in comodità, la funivia sarà aperta fino alle ore 2:00, offrendo un servizio continuativo e la possibilità di godere di un panorama mozzafiato.

“La notte di San Silvestro a Erice è un momento speciale per ritrovarsi insieme e accogliere il nuovo anno tra tradizione e bellezza,” dichiara la sindaca di Erice, Daniela Toscano.

La festa in piazza si inserisce in un contesto di grande fascino, tra le installazioni artistiche e il percorso dei 30 presepi artigianali che impreziosiscono i vicoli medievali. Le luminarie aggiungono un tocco di magia, rendendo ogni angolo del borgo un’esperienza da vivere.

Il programma completo di EricèNatale è visibile sul sito web www.comune.erice.tp.it e sui profili social di EricèNatale e del Comune di Erice.

EricèNatale – Il borgo dei presepi gode del sostegno de “I Borghi più belli d’Italia” e della Funierice ed è organizzato dal Comune di Erice, in collaborazione con la Fondazione Erice Arte, la Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, l’Associazione “Il Bajuolo” di Erice, l’Associazione “MEMA” (Mediterranean Music Association) con l’Associazione Siciliana Amici della Musica e Amici della Musica di Cefalù “S. Cicero”, l’Associazione “Vivere Erice”, l’Istituto d’Istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, l’Istituto di Istruzione superiore “Sciascia Bufalino”, la Montagna del Signore, l’associazione Omnia Certe, l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Trapani con il Goethe-Institut Italien, l’associazione Donare rende felici, l’associazione VMKLAB, l’Associazione Hot Stone, Fc Service, l’Associazione Tradumari&venti e il Gruppo Medievale Monte San Giuliano-Erice. Sponsor Banca Don Rizzo.

La manifestazione è coordinata dal settore Cultura del Comune di Erice guidato dal Dott. Toto Denaro.