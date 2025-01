Roma, fumo sospetto in metro: chiuse stazioni di Spagna e Flaminio, caos turisti

Condividi questo articolo?

Migliaia di passeggeri dirottati verso la stazione Barberini. Sul posto autobotti dei pompieri e volanti della polizia per le verifiche

Pubblicità

Chiuse oggi, 29 dicembre, le fermata della metropolitana in piazza di Spagna e piazzale Flaminio, nel centro di Roma, prese d’assalto da migliaia di turisti. In piazza di Spagna autobotti dei vigili del fuoco e volanti della polizia, impegnati nelle verifiche dopo la segnalazione di “fumo sospetto”. Gli utenti della metro vengono dirottati verso la vicina stazione Barberini.

Pubblicità

Dalle ore 17.55 squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo alla stazione metro di Piazza di Spagna. Dalle ore 17.29, inoltre, i vigili del fuoco stanno intervenendo anche a piazzale Flaminio per un incendio alla rimessa dei lavori Acea. Gli interventi sono in corso e ancora da verificare cosa sia accaduto, non è escluso che le due situazioni siano collegate tra loro.