CUS Catania Canottaggio avvia corso riservato a studenti universitari per formare team selezionato

La tradizione incontra il presente per puntare al futuro. Con questo fil rouge la storica sezione Canottaggio del CUS Catania, iscritta alla Federazione Italiana Canottaggio dal 1948, ossia dall’anno successivo della fondazione del Centro Universitario Sportivo etneo (8 luglio 1947), ha avviato un corso per vogatori riservato a studenti dell’Università di Catania regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025/2026, per selezionare i migliori atleti che parteciperanno ai CNU – Campionati Nazionali Universitari primaverili -, in programma dal 22 al 31 maggio nelle città Novara, Alessandria e Vercelli (sedi del CUS Piemonte Orientale che ha raccolto il testimone da Sabaudia, la cittadina laziale che ha ospitato l‘edizione 2025).

Dal 23 febbraio e fino al 20 marzo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con inizio alle ore 17.30, la sezione Canottaggio aprirà le porte della palestra alla Cittadella Universitaria dotata di simulatori, remo ergometri per i fasci muscolari, oltre che degli attrezzi per la pesistica, per gli studenti universitari che intendano accostarsi a questa disciplina olimpica e che, superata la selezione ed entrati a far parte della squadra del Centro Universitario Sportivo di Catania, successivamente potranno continuare ad allenarsi anche alla Canottieri situata al Porto di Catania laddove il CUS ha realizzato il Centro Nautico Remiero nel tratto finale del molo di Levante, con sede di oltre 330 mq di superficie coperta, attrezzata di tutto quanto occorre per la pratica del canottaggio, incluse le imbarcazioni custodite.

Forte dell’antica tradizione ricca di successi e di medaglie, non ultimo il bronzo conquistato nel 2025 nel ‘doppio pesi leggeri femminile’ con le studentesse Anita Corsaro (iscritta al Dipartimento di Ingegneria Industriale) e Luna Feola (Dipartimento di Comunicazione della Cultura e dello Spettacolo), e il quarto posto maschile del ‘quattro di coppia’, la sezione Canottaggio punta a fare crescere la squadra universitaria così da potersi presentare nelle varie specialità olimpiche quali il singolo (1x), il doppio (2x), il quattro di coppia (4x), il quattro senza (4-), e l’otto (8+) con timoniere. E perché no, anche a migliorare il ranking.

Le lezioni riservate agli studenti universitari dell’Ateneo di Catania, saranno curate da Ruggiero Sutera tecnico della sezione Canottaggio del CUS Catania.