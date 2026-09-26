A Palermo un corso di recitazione teatrale e cinematografica diretto dal Maestro Antonio Ribisi la Spina. Dal 19 ottobre al 18 giugno negli spazi di 091 Studios  

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Recitazione teatrale e cinematografica, dizione, fonetica, lettura interpretativa e studio del personaggio.

Sono le principali materie del “Corso di Cinema e Teatro” diretto dal Maestro Antonio Ribisi La Spina, in programma negli spazi di 091 Studios, in via Romagna 5 a Palermo a partire dal 19 ottobre 2026 fino al 18 giugno 2027, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15:30 alle 18:15.

Parallelamente alle materie previste, la didattica include alcuni workshop a tema.

Attore impegnato trasversalmente tra teatro, cinema e televisione, Antonio Ribisi La Spina ha celebrato nel 2025 il cinquantesimo anno di carriera.

Palermitano, considerato dalla critica tra i migliori dello scenario contemporaneo, ha iniziato a recitare con lo spettacolo “I Civitoti in Pretura” di Nino Martoglio e non si è più fermato, legando il suo nome al teatro di alto profilo, ma anche a significative interpretazioni sul grande e piccolo schermo, che raccontano la versatilità di un artista capace di passare con disinvoltura da pagine altissime di letteratura – Luigi Pirandello, Giovanni Verga, João Bethancourt e Diego Fabbri, per citarne solo alcuni – a esperienze cinematografiche quali “Baarìa” e soprattutto “La stranezza”, in cui, diretto da Roberto Andò, ha recitato in un cast all stars con nomi del calibro di Toni Servillo, Valentino Picone e Salvo Ficarra, passando per serie tv molto amate dal pubblico come “Makari” e “Il giovane Montalbano”.

Per informazioni, contattare i numeri 327.7521961- 351.9044283