Laura Castelli nominata capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Messina.

Laura Castelli, già vice ministro al Mef nei governi Conte 1, Conte 2 e Draghi, è stata nominata stamane Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Messina.

Castelli – presidente di Sud chiama Nord, il partito fondato da Cateno De Luca – entrerà in carica dal primo gennaio 2025.

Oggi l’annuncio durante una conferenza stampa a Messina, con la partecipazione del sindaco della città metropolitana di Messina Federico Basile, il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Per me è motivo d’orgoglio oggi essere nominata Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Messina. Ringrazio il sindaco Federico Basile per la fiducia e per avermi voluta al suo fianco. Un ruolo che mi carica di responsabilità, che onorerò al meglio. Una provincia di 108 comuni, con circa 600mila abitanti, che va inserita in una prospettiva nazionale. Parliamo di una delle più importanti città metropolitane d’Italia. È vero, ci sono tante criticità da risolvere, ma anche tante potenzialità da metter in risalto. Come sempre darò il massimo e lavorerò per dare dignità a un territorio che merita rispetto e che vuole riscattarsi. Sarò a disposizione di ogni singolo Sindaco, di ogni singola amministrazione della provincia. Come ribadito oggi al Presidente Renato Schifani, che ha partecipato alla conferenza stampa, c’è tanto da fare, anche con la Regione Siciliana. Insieme al direttore generale Pippo Campagna e al segretario generale Rossana Carrubba porteremo avanti un’azione amministrativa concreta così come Cateno De Luca ha sempre fatto, tracciando una chiara strada di crescita per questa meravigliosa terra”, ha affermato Laura Castelli, nuovo Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Messina.