SAVE Partnership Aeroitalia Catania Calcio – domani ore 13 Sala Stampa Stadio Angelo Massimino

Conferenza stampa di presentazione della partnership Aeroitalia-Catania Football Club
Stadio Angelo Massimino – Sala Stampa
Catania
Oggi 25 febbraio, alle ore 13.00, presso la Sala stampa dello Stadio Angelo Massimino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Aeroitalia e il Catania Football Club.
Interverranno Ugo Calvosa, Executive Vice-President Operations di Aeroitalia, Vincenzo Grella, Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania e Alessandro Zarbano, Direttore Generale del Catania, che illustreranno contenuti, obiettivi strategici e prospettive della collaborazione.