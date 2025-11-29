Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa con Roberto Latini e i musicisti Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini

Condividi questo articolo?

In attesa della prossima stagione al via nel 2026, Scena Nostra il focus dello Spazio Franco dedicato al meglio della creazione italiana contemporanea, riparte da una speciale anteprima che intreccia teatro e musica continuando a disegnare le traiettorie del nostro presente.

L’attore e regista Roberto Latini, tra i più importanti artisti del teatro italiano degli ultimi decenni, con Giulietta e Romeo stai leggero nel salto il 6 e 7 dicembre, e i musicisti Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, con il live Il dominio della luce, il 18 dicembre, sono i protagonisti dei primi due appuntamenti che anticipano la rassegna intorno al claim qualcuno deve pur farlo: una dichiarazione d’intenti che in un momento di grande crisi dello spettacolo dal vivo, assume il valore di una promessa verso il pubblico che sempre più numeroso anima lo Spazio Franco, e verso gli artisti, le artiste e le compagnie che lì trovano un luogo privilegiato per la creazione, all’insegna della ricerca e della sperimentazione artistica.

Continuando su questa scia che caratterizza la sua proposta culturale fin dalla fondazione, Spazio Franco continua la propria resistenza culturale, continuando a essere un luogo dove la scena contemporanea può esistere, crescere, rischiare. Viviamo un tempo in cui molte istituzioni culturali scelgono, guidate dalla logica degli incassi, ciò che è vendibile, pop, classico o tradizionale; mentre le istituzioni della scena contemporanea, per necessità e forse anche per sopravvivere, si orientano sempre più verso logiche di scambio. In questo panorama, qualcuno deve pur prendersi il rischio culturale di guardare a una proposta differente, dove la ricerca, l’ibridazione e la sperimentazione possano ancora accadere. È questo il ruolo che Spazio Franco sceglie, rivendica e pratica, chiedendo al proprio pubblico di seguirlo con la sua importante presenza. Afferma Giuseppe Provinzano direttore artistico di Spazio Franco.

Ad aprire l’anteprima è il pluripremiato attore e regista Roberto Latini- Doppio Premio Ubu come Miglior attore o Performer 2014 e 2017, Premio Sipario 2011, Premio della Critica 2015- con Giulietta e Romeo stai leggero nel salto. Lo spettacolo, in programma il 6 dicembre alle ore 22:00 e il 7 dicembre alle ore 19:00, è un concerto scenico tratto dalla tragedia di Shakespeare, attraversato esclusivamente dai dialoghi tra Romeo e Giulietta, in cinque movimenti che come cinque quadri di una suite amorosa, si sviluppano tra l’incontro, il balcone, il matrimonio, l’alba, la cripta. In scena, Latini restituisce la storia nella sua essenza emotiva: la nostalgia del futuro mancato, la giovinezza che brucia e svanisce, la delicatezza delle occasioni perdute, in un lavoro di rara intensità poetica.

Il 18 dicembre sono invece Rodrigo D’Erasmo, violinista, compositore, arrangiatore e polistrumentista dalle numerose collaborazioni – dagli Afterhours di cui è stato lo storico violinista a Muse, Damon Albarn e Mark Lanegane- e il cantautore e chitarrista Roberto Angelini, a incantare il pubblico con Il dominio della luce, ultimo progetto nato dalla collaborazione tra i due artisti. Ispirato all’omonima opera di Magritte, questo progetto musicale e letterario non si limita ad essere solo un album musicale, ma è una vera e propria chiamata alle arti. Dopo anni di intensa collaborazione e i fortunati album “Pongmoon” e “Songs in a conversation”, entrambi dedicati al genio incompreso e all’opera di Nick Drake, Il dominio della luce è il loro primo lavoro di inediti.

ANTEPRIMA SCENA NOSTRA

GIULIETTA E ROMEO

di Roberto Latini

produzione Compagnia Lombardi–Tiezzi

drammaturgia e regia Roberto Latini

con Federica Carra e Roberto Latini

musiche e suono Gianluca Misiti

luci e direzione tecnica Max Mugnai

costumi Daria Latini

video Collettivo Treppenwitz

6 dicembre h 22:00 – 7 dicembre h 19:00 | Spazio Franco | 15€

Annunci

IL DOMINIO DELLA LUCE

concerto di Rodrigo D’Erasmo & Roberto Angelini

Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo, foto di Annapaola Martin