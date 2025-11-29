Assalto a redazione La Stampa, 34 identificati e denunciati

Condividi questo articolo?

Solidarietà di Mattarella a La Stampa: “Ferma condanna della violenta irruzione nella sede del quotidiano”

Trentaquattro persone sono state identificate e denunciate dai poliziotti di Torino per aver partecipato ieri all’irruzione nella redazione de ‘La Stampa’.

“Un centinaio di violenti, staccati dal corteo a sostegno della Palestina libera, ha fatto irruzione nella sede del quotidiano imbrattando pareti e rovesciando documenti e materiale sulle scrivanie”, scrive il quotidiano torinese.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire al direttore, Andrea Malaguti, e alla redazione de ‘La Stampa’ la sua solidarietà, unita alla “ferma condanna della violenta irruzione nella sede del quotidiano”. Lo rende noto il Quirinale.