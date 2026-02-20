Feelers porta Trapani a Casa Bontempi: tre artisti emergenti siciliani dentro il circuito di Sanremo 2026

Condividi questo articolo?

Trapani sale sul treno di Sanremo. Ma stavolta non per assistere al più importante festival della musica italiana.

Dal 24 al 28 febbraio la startup innovativa trapanese Feelers sarà presente a Casa Bontempi, hub culturale e mediatico attivo per tutta la settimana del Festival, con tre progetti selezionati dal proprio circuito: Warco, La Commare ed Enri. Uno spazio operativo – a pochi passi dall’Ariston – che per la prima volta mette insieme dirette streaming, talk, live e produzioni televisive sotto la direzione artistica di Michele Monina, trasformando Sanremo in una piattaforma di lavoro oltre che in una vetrina. Ed è proprio qui che Feelers porterà un pezzo di scena musicale siciliana contemporanea.

Nata a Trapani, la startup lavora alla costruzione di un circuito stabile tra artisti emergenti, community e operatori del live. L’obiettivo non è solo “far vedere”, ma trasformare l’interesse in presenza reale ai concerti, dati, occasioni di booking. Un sistema che consenta ai locali di programmare nuovi nomi riducendo il rischio e agli artisti di uscire dalla dimensione social per arrivare sul palco. A Casa Bontempi Feelers sarà coinvolta in format, contenuti e attivazioni che metteranno in relazione pubblico, promoter e media durante tutta la settimana festivaliera. In programma anche la valorizzazione di alcune eccellenze territoriali che accompagneranno la presenza siciliana nella città dei fiori.

«Sanremo è una vetrina nazionale, ma per noi è soprattutto un punto di partenza operativo per consolidare un circuito che funzioni tutto l’anno, in Sicilia e nel resto d’Italia. Vogliamo dimostrare che la musica emergente è piena di opportunità concrete, valorizzando artisti e territori» spiega Giacomo Brancaleone, founder e CEO di Feelers. A guidare la presenza a Sanremo sarà un team giovane e multidisciplinare: accanto a Giacomo partiranno Martina Di Dio, CMO e social media manager nonché suo braccio destro operativo, Anna Carrie Romeo, che curerà le interviste e la conduzione dei format, Bianca Terzo, community manager, e Lorenzo Brignone, Head Graphic Designer.

Un gruppo affiatato, dinamico e versatile, pronto a portare nella settimana del Festival entusiasmo, competenze trasversali e una visione fresca dell’ecosistema musicale emergente.

Negli ultimi mesi il progetto ha già avviato sul territorio una serie di format pilota insieme ad artisti e community locali. L’ingresso a Casa Bontempi rappresenta adesso un passaggio ulteriore: la Sicilia non come semplice presenza simbolica, ma come soggetto attivo dentro uno dei momenti mediatici più rilevanti dell’anno per l’industria musicale.

Il calendario delle attività previste a Sanremo sarà pubblicato nei prossimi giorni sui canali social ufficiali di Feelers, insieme alle modalità di contatto per venue, promoter e operatori interessati a entrare nel circuito.