Esce “Non Chiedermi Il Perché”, il nuovo singolo di Giovanna Turi

Un inno alla forza e alla solidarietà femminile

C’è una domanda che attraversa il tempo, le generazioni, le storie di molte donne. Una domanda che spesso resta sospesa, senza risposta, ma che continua a chiedere ascolto. Da questa tensione nasce “Non Chiedermi Il Perché” (Crawly Records), il nuovo singolo di Giovanna Turi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il brano è un racconto di resistenza e di consapevolezza. Parla delle difficoltà che le donne affrontano da sempre nel cammino verso la parità: radici lontane, ostacoli che si ripresentano, ferite ancora aperte. Ma dentro questa narrazione non c’è rassegnazione. C’è la scelta di restare in piedi. C’è la determinazione, la solidarietà, la capacità di riconoscersi e sostenersi, trasformando anche il buio in uno spazio possibile di luce.

«Il messaggio che voglio trasmettere è la forza potente delle donne, il potere di allinearsi piuttosto che di dividersi, donne vive e combattenti che con la loro unione, fonte di ammirazione, sostegno reciproco e il loro coraggio resistono a qualsiasi pregiudizio», racconta l’artista.

Con il suo linguaggio rock diretto e viscerale, Giovanna Turi continua a utilizzare la musica come strumento di espressione civile ed emotiva, capace di denunciare, ma anche di creare connessioni. “Non Chiedermi Il Perché” non è solo una canzone: è una presa di posizione, un invito a fare spazio alla voce, alla presenza, all’unione.

BIO: Giovanna Turi è una cantautrice che ha scelto il rock come linguaggio espressivo e strumento di impegno sociale. La sua scrittura affronta temi legati all’emancipazione femminile, alla lotta contro la violenza di genere e al contrasto di ogni forma di discriminazione, con uno stile diretto, identitario e riconoscibile. Dal 2019 si fa notare con brani come “Solo una donna” e “Un amore non è mai uguale”, iniziando un percorso artistico che unisce energia musicale e contenuti di forte impatto civile. La sua estetica e la sua immagine diventano parte integrante della narrazione artistica, in un dialogo continuo tra musica, stile e contemporaneità. Dopo le prime esperienze live e l’ottimo riscontro del pubblico, si afferma come interprete e autrice, esibendosi su palchi prestigiosi come il Memo Club di Milano e arrivando finalista alla prima edizione del festival Bologna Musica d’Autore organizzato da Fonoprint. Parallelamente avvia anche l’attività di scrittura per altri artisti. Nel 2018 pubblica l’EP “Viaggio Splendido”, mentre nel 2020 partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani con l’etichetta milanese Red Fish. Nel 2021 esce il suo primo album in studio, “Suicidio in diretta”, anticipato dal singolo “Cosa non si fa”. Negli anni successivi pubblica i singoli “La vita è pazzesca” (2022), “Re Denaro” (2023) e “Solo Lui Lo Sa” (2025), brani che ottengono attenzione radiofonica. Con una produzione costante e coerente, Giovanna Turi prosegue oggi il suo percorso musicale mantenendo al centro una visione artistica che fonde rock, identità e racconto del presente.