Anno: 2025

Consegna numeri da record la quindicesima edizione del presepe vivente di Gangi “Da Nazareth a Betlemme”. Presenze oltre le aspettative, oltre 7mila, per la rappresentazione della natività considerata tra le più belle e suggestive d’Europa. In una concentrazione di emozioni il colossal teatrale sulla storia dalle origini di Gesù a Nazareth e a Betlemme ha lasciato i visitatori senza parole. Un percorso che è stato ricostruito meticolosamente sia negli ambienti sia nella storia della natività. E in questa edizione un messaggio di pace è stato veicolato al mondo, tra ambienti e abiti di 2000 mila anni, ad irrompere la figura di un soldato che abbandona il suo elmo davanti ad una bambina in lacrime per una guerra assurda che le…