I tre si sono difesi sostenendo di dover preparare uno spettacolo per le proprie famiglie e i vicini di casa Tre persone sono state arrestate a Catania per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi. Un 25enne e un 29enne, fratelli della titolare di una fabbrica di artifici pirotecnici e un operaio di 28 anni. Gli arresti nel corso dell’attività di controllo di un furgone sospetto nel comune di Santa Venerina. Dentro al mezzo c’erano diversi ordigni pirotecnici per un peso complessivo di 220 chili di esplosivo.…Leggi tutto
Anno: 2025
In libreria ‘Frammenti di un pensiero in metamorfosi’, inediti di Drieu La Rochelle
Esce per Altaforte Edizioni “Frammenti di un pensiero in metamorfosi. Testi, lettere e articoli inediti (1923-1945)” di Pierre Drieu La Rochelle (156 pp.; 15,00€), una raccolta di scritti dell’intellettuale francese curata dallo studioso Marco Spada, che si è occupato anche della traduzione dei documenti, con la postfazione realizzata da Emanuele Ennio Quattrini. “I Frammenti di un pensiero in metamorfosi di Drieu La Rochelle sono frutto di un eclettismo cronologico unico nella vicenda editoriale italiana dello scrittore – spiega la casa editrice – Insieme al dato storico i Frammenti includono un…Leggi tutto
Capodanno 2026 al gelo, irruzione russa sull’Italia: ecco le città più fredde
Tempo in prevalenza stabile, ma brindisi al freddo intenso nonostante un 2025 tra gli anni più caldi mai registrati Capodanno 2026 in compagnia del gelo russo, secondo le previsioni meteo di oggi, 31 dicembre 2025. Il meteo di San Silvestro sarà infatti decisamente frizzante, rigido, anche molto freddo: il tempo sarà asciutto e buono su gran parte della Penisola, con al più qualche piovasco sulle Isole Maggiori e sulla Bassa Calabria ma, dal punto di vista termico, la gelida irruzione russa verso l’Europa sud-orientale porterà un brindisi quasi ovunque “ghiacciato”…Leggi tutto
Il cortometraggio “L’Acquario” vince la quarta edizione del Caltagirone Short FilmFest
Caltagirone si conferma punto di riferimento per il cinema breve contemporaneo Si è conclusa, con un bilancio estremamente positivo, la quarta edizione del Caltagirone Short FilmFest, il festival dedicato al cortometraggio ideato e diretto da Angela Failla, realizzato con il patrocinio del Comune di Caltagirone. Nato con l’obiettivo di valorizzare il cinema breve come forma espressiva autonoma e vitale, il Caltagirone Short FilmFest ha saputo, nel corso degli anni, crescere e consolidarsi, diventando un appuntamento atteso non solo dagli addetti ai lavori ma anche da un pubblico sempre più attento…Leggi tutto
Numeri da record la quindicesima edizione del presepe vivente di Gangi “Da Nazareth a Betlemme”.
Consegna numeri da record la quindicesima edizione del presepe vivente di Gangi “Da Nazareth a Betlemme”. Presenze oltre le aspettative, oltre 7mila, per la rappresentazione della natività considerata tra le più belle e suggestive d’Europa. In una concentrazione di emozioni il colossal teatrale sulla storia dalle origini di Gesù a Nazareth e a Betlemme ha lasciato i visitatori senza parole. Un percorso che è stato ricostruito meticolosamente sia negli ambienti sia nella storia della natività. E in questa edizione un messaggio di pace è stato veicolato al mondo, tra ambienti e abiti di 2000 mila anni, ad irrompere la figura di un soldato che abbandona il suo elmo davanti ad una bambina in lacrime per una guerra assurda che le…Leggi tutto
Valderice, Capodanno in piazza Cristo Re con “Passione a 90”
Sarà piazza Cristo Re il luogo simbolo con cui Valderice saluterà l’arrivo del 2026. Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 22.30, la piazza si trasformerà in un grande spazio di festa con “Passione a 90 – Il Party Anni 90”, format musicale che sta registrando grande partecipazione in tutta Italia e che accompagnerà il pubblico nel countdown di fine anno. Un evento a ingresso gratuito, pensato per coinvolgere generazioni diverse, nel segno della musica che ha segnato un’epoca. Un viaggio tra le hit degli anni ’90 e 2000, con una…Leggi tutto
A Palermo è partito il conto alla rovescia per la notte speciale di Capodanno
A Palermo è partito il conto alla rovescia per la notte speciale di Capodanno che il 31 dicembre da Piazza Ruggero Settimo darà il benvenuto al 2026 insieme alla voce straordinaria di Arisa, all’energia pop, funk ed elettronica dei The Kolors, al djset di Radio Kiss Kiss, radio partner ufficiale dell’evento, e alla musica dance anni ’90 con il travolgente show de “I 40 CHE BALLANO 90”. Per vivere al meglio la notte di Capodanno, ecco tutte le indicazioni ufficiali su ingressi, uscite e servizi: Ingressi alla Piazza Ruggero Settimo da Via Ruggero Settimo Via Dante Piazza…Leggi tutto
FEDITALIMPRESE – Federazione Imprese Italiane celebra un traguardo significativo quindici anni di storia
Quindici anni di storia, quindici anni spesi sul campo a difesa delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane. FEDITALIMPRESE – Federazione Imprese Italiane celebra un traguardo significativo, ripercorrendo una traiettoria costellata di battaglie decisive e risultati concreti, a partire dalla sua fondazione a Catania nel 2010, fino ad arrivare alla sua presenza nazionale. La Federazione, nata per dare voce a un tessuto imprenditoriale spesso trascurato, si è da subito distinta per la sua ferma opposizione a politiche e accordi che potessero minare l’identità economica italiana. Tra le azioni più risonanti che…Leggi tutto
Firmato il Piano Città degli Immobili Pubblici di Catania
Il Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, il Sindaco di Catania Enrico Trantino e il Rettore dell’Università degli Studi di Catania Enrico Foti hanno sottoscritto questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, il Piano Città degli immobili pubblici, un accordo strategico finalizzato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico della città in un’ottica di rigenerazione urbana sostenibile, capace di rispondere ai fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni e del territorio e di generare valore economico, sociale, ambientale e culturale. All’evento ha partecipato anche una delegazione di CISAL Catania, composta da Loredana Marcellino, Rita Notarstefano, Pietro Scalia e Gaetano…Leggi tutto
Nessuna supremazia militare può sostituire il dialogo e nessuna guerra può dirsi davvero vinta
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ricorda che il 30 dicembre 1972, nel contesto della Guerra del Vietnam, gli Stati Uniti annunciarono la sospensione dei pesanti bombardamenti sul Vietnam del Nord. La decisione giunse dopo una delle fasi più intense e distruttive del conflitto e rappresentò un passaggio di grande rilevanza politica e internazionale. Pur non segnando la fine immediata della guerra, la sospensione delle operazioni aeree aprì la strada ai negoziati che portarono agli Accordi di Parigi del gennaio 1973. Fu il riconoscimento, seppur tardivo, dell’impossibilità…Leggi tutto
Freddo russo sfiora l’Italia, brindisi di Capodanno sottozero
Ultime ore del 2025 con temperature 7-8°C sotto la media Il freddo russo sta per sfiorare l’Italia portando temperature 7-8°C sotto la media. Le prossime ore vedranno, dunque, il passaggio di testimone tra una fredda fine del 2025 e un Capodanno 2026 gelido per metà: infatti, subito, dal pomeriggio del primo giorno dell’anno e soprattutto dal 2 gennaio, la rotazione dei venti da sud riporterà un tepore anomalo e anche tante piogge sparse. Meteo 30 e 31 dicembre 2025 Oggi, martedì 30 dicembre, si registrerà il passaggio di aria artica…Leggi tutto
Taiwan, esercitazioni militari Cina: 130 aerei vicino all’isola, 90 entrati in spazio aereo
Il presidente taiwanese Lai Ching-te: “Da Cina provocazione per sicurezza regione e ordine internazionale”. Corea del Sud invoca “pace e stabilità” Il ministero della Difesa di Taiwan ha denunciato di aver rilevato 130 aerei militari cinesi e 22 navi da guerra cinesi nell’area circostante l’isola nelle ultime 24 ore. In una nota diffusa da Taipei si legge che 90 di questi aerei hanno oltrepassato lo spazio aereo di Taiwan. L’esercito cinese ha rilasciato una nota ufficiale affermando che “i risultati attesi sono stati raggiunti”. Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha…Leggi tutto
Taormina: Pacemaker senza fili a bimba di 10 anni
Durante un intervento al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina è stato impiantato ad una bambina di 10 anni un pace-maker leadless (senza fili) che consente di regolarizzare il battito cardiaco stimolando il cuore senza elettrodi. Oltre agli evidenti benefici estetici, è soprattutto una necessità in caso di bambini con cardiopatia congenita con alterazione anatomica della valvola tricuspide. I dispositivi tradizionali prevedono infatti fili (elettrocateteri) e una tasca chirurgica sottocutanea, cioè una cavità realizzata sotto la pelle per ospitare il generatore degli impulsi; in tali sistemi tradizionali…Leggi tutto
La Chirurgia della mano del Gemelli ottiene la certificazione europea
Il direttore Lorenzo Rocchi: “Significa essere seguiti da professionisti con un’esperienza certificata nel trattamento di lesioni complesse che coinvolgono ossa, tendini, nervi e vasi sanguigni della mano, spesso in situazioni di emergenza che richiedono interventi immediati e di alta specializzazione” La Uoc di Ortopedia e Chirurgia della mano di Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, diretta da Lorenzo Rocchi, è stata riconosciuta dalla Federazione delle società europee di chirurgia della mano (Fessh) quale centro accreditato Fessh per i traumi e i reimpianti della mano. Si tratta di una prestigiosa certificazione…Leggi tutto
Schifani: “La Sicilia continua a crescere”
Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi nella sala “Maria Mattarella” di Palazzo d’Orleans, i giornalisti delle principali testate siciliane, di quotidiani, televisioni e siti web d’informazione, per l’ormai consueto scambio di auguri di fine anno. L’iniziativa è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio sull’attività dei tre anni di governo. Dopo aver evidenziato l’importanza del ruolo “svolto dall’informazione, impegnata ultimamente nel seguire l’approvazione della Finanziaria regionale all’Ars”, il presidente Schifani ha illustrato i risultati ottenuti dal governo “sul fronte del risanamento dei conti pubblici, con l’azzeramento…Leggi tutto
Motorizzazione civile, sede amministrativa insicura e inaccessibile: l’UGL dice no alla ristrutturazione
La sede amministrativa della Motorizzazione civile di Catania, trasferita da oltre un anno a Sant’Agata Li Battiati, non garantisce sicurezza, accessibilità e qualità del servizio reso ai cittadini. “Non siamo davanti a semplici disagi, ma a problemi strutturali che rendono questa sede inadatta a ospitare un servizio pubblico essenziale. Problemi così rilevanti che spendere soldi pubblici per tentare di adattare una sede sbagliata non ha senso”. Lo denuncia Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania in una lettera inviata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. La sicurezza non è…Leggi tutto
La Sicilia dei Presepi Viventi: quando la Natività parla in siciliano
Durante il periodo natalizio, tra dicembre e gennaio, la Sicilia si trasforma in un teatro diffuso di fede, memoria e identità. Grotte, cave, borghi medievali e quartieri storici diventano scenografie viventi in cui la Natività non è solo rappresentata, ma agita, recitata, cantata. E spesso — come accade solo qui — parlata e scritta in lingua siciliana. L’isola ospita alcuni dei presepi viventi più suggestivi d’Italia, con ambientazioni che spaziano dalle grotte di Custonaci alle cave di Ispica, dai borghi delle Madonie ai quartieri arabi di Sutera. La dimensione linguistica, pur…Leggi tutto
Quasi un milione di fatturato per un’agenzia di comunicazione siciliana gestita da “cervelli di ritorno” under 35
L’agenzia siciliana gestita da giovani tornati in Sicilia ha quasi raggiunto un milione di euro di fatturato Quasi un milione di euro di fatturato dal 2024, oltre 500 video originali prodotti ogni mese per i social media e oltre 10 milioni di utenti raggiunti ogni 30 giorni. Sono i dati che descrivono l’attività di “Dietro ogni comunicazione”, agenzia di comunicazione digitale con sedi a Palermo e Catania, attiva su scala nazionale. L’agenzia è composta da un team di più di 25 professionisti e collaboratori under 35, molti dei quali…Leggi tutto
Inaugurato un murale di Andrea Buglisi che racconta con un linguaggio contemporaneo lo stemma storico di Gangi
Inaugurato, a Gangi, un murale di Andrea Buglisi che racconta con un linguaggio contemporaneo lo stemma storico di Gangi. Attraverso la genialità e i suoi pennelli lo street artist palermitano, noto per le sue opere che uniscono creatività e impegno sociale, ha rappresentato lo stemma storico del comune di Gangi in un murale dal titolo “Engyon”. Al centro dell’opera una figura femminile che sembra dialogare con la testa “smontata e rimontata” di un Minotauro. Nella descrizione della sua opera Buglisi scrive: “Al centro dell’opera si impone una figura femminile enigmatica, sospesa tra quiete e determinazione. La testa del toro – elemento araldico, ma qui trattata come una scultura geometrica –…Leggi tutto
Messina. Acquisisce l’ex sede INPS: un investimento strategico per il rilancio urbano e istituzionale
Il valore dell’operazione è pari a 2.167.000 euro La Città Metropolitana di Messina ha ufficializzato oggi l’acquisizione dell’ex sede INPS di via Romagnosi. Il sindaco metropolitano Federico Basile ha firmato l’atto notarile che sancisce il passaggio di proprietà di un edificio di pregio, collocato in una delle aree più strategiche del centro cittadino. L’operazione, frutto di un percorso amministrativo accurato e in linea con gli indirizzi programmatici dell’Ente, segna un momento rilevante nella politica di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico. Con questo intervento, Palazzo dei Leoni rafforza la propria…Leggi tutto