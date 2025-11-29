“Sicily Top Wines 2025”: l’eccellenza siciliana nel cuore di Montalbano Elicona

Condividi questo articolo?

Il fascino della Sicilia torna a brillare attraverso i suoi vini più prestigiosi: dopo il successo delle passate edizioni, l’atteso appuntamento con Sicily Top Wines si rinnova il 7 e l’8 dicembre 2025 nella suggestiva cornice del Castello Svevo-Aragonese e Federiciano di Montalbano Elicona, eletto Borgo dei Borghi nel 2015. La manifestazione, dedicata ai vini siciliani premiati nei più importanti concorsi enologici internazionali, si conferma come un evento di riferimento per appassionati, esperti e curiosi che desiderano vivere un’esperienza unica, dove il gusto incontra la storia e la bellezza di uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Durante le due giornate il pubblico potrà intraprendere un vero e proprio “viaggio nel gusto” con degustazioni guidate dei vini più premiati della Sicilia, masterclass con enologi e sommelier di fama internazionale, workshop e incontri tematici dedicati all’innovazione e alla tradizione vitivinicola, oltre a momenti di musica e cultura che arricchiranno l’esperienza rendendo il Castello di Montalbano un palcoscenico di emozioni e conoscenza. L’evento non sarà soltanto un’occasione per celebrare l’eccellenza enologica, ma anche un momento di confronto tra produttori, esperti e visitatori, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare siciliano e rafforzarne la visibilità a livello mondiale.

“Sicily Top Wines – ha dichiarato il sindaco Antonino Todaro – rappresenta per Montalbano Elicona non solo un evento di prestigio, ma un’occasione per mostrare al mondo la nostra capacità di coniugare tradizione e innovazione. Il vino siciliano è ambasciatore di cultura, storia e passione: ospitare questa manifestazione nel nostro Castello significa dare valore al territorio e offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Siamo orgogliosi di accogliere produttori e appassionati in un borgo che continua a raccontare la bellezza della Sicilia e desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e all’On. Luca Sammartino per l’attenzione e il patrocinio che hanno voluto concedere a questa iniziativa, segno concreto della volontà di sostenere l’eccellenza agroalimentare della nostra terra”.

