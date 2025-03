POPTICALGIANNI VERSACE DANCING POP TRIBUTE Palazzo Biscari, Catania

Condividi questo articolo?

S’inaugura a Catania il prossimo 22 e 23 marzo nelle sale di Palazzo Biscari l’evento site specific, POPTICAL GIANNI VERSACE DANCING POP TRIBUTE a cura di Sabina Albano, curatrice WorldWild della collezione privata di abiti e oggetti raccolti negli anni da Antonio Caravano.

Una due giorni dedicata al sarto più innovativo e originale della storia del Made in Italy, che nel 1978 ha fondato la sua celebre maison, riconosciuta globalmente per aver reso realtà ciò che sembrava irrealizzabile. Il tutto grazie a una straordinaria creatività, una profonda comprensione della storia e dell’arte, sia classica che contemporanea, e una solida esperienza nel campo della sartoria.

Poptical è un viaggio sensoriale che celebra l’arte della moda, ispirata alla potenza del movimento e alla vivacità del colore. La mostra si ispira alla collaborazione di Gianni Versace con alcuni dei più grandi coreografi, tra cui Maurice Béjart, unendo il mondo della danza al design di alta moda. Attraverso i costumi creati per le performance teatrali e le coreografie, l’esposizione racconta un incontro affascinante tra eleganza e movimento, tra bellezza e drammaticità.

Parallelamente, la pop art, che ha influenzato profondamente l’estetica di Gianni Versace, trova una visibilità unica in questa mostra. Con il suo stile audace e iconico, Gianni Versace ha trasformato la moda in un linguaggio popolare, dove la cultura di massa si mescola alla raffinatezza, dando vita a collezioni che celebravano la pop art attraverso colori vibranti, forme e pattern iconici.

Ogni elemento del percorso espositivo racconta una storia di innovazione e genialità, attraverso la quale il grande stilista ha saputo anticipare i tempi, influenzare la cultura popolare e lasciare un segno indelebile nel mondo della moda.

«Dopo il grande successo delle edizioni precedenti – dichiara Sabina Albano­ – ritorna la terza edizione di One Night with Gianni, un viaggio attraverso l’estetica audace e visionaria di Gianni Versace, dove geometrie ipnotiche, stampe optical e richiami pop si fondono con l’eleganza del balletto e della danza. La mostra esplora i capi più iconici del designer che hanno ridefinito il concetto di movimento e forma, trasformando il corpo in una tela vibrante. Tra suggestioni pop art, contrasti cromatici e richiami teatrali, l’universo di Gianni Versace prende vita in una celebrazione dello stile e dell’arte in movimento. POPTICAL Gianni Versace Dancing Pop Tribute è un invito a scoprire e riscoprire il suo genio creativo in modo nuovo e coinvolgente. Parlare di Gianni Versace significa andare alle radici della nostra cultura. In fondo, sono un’archeologa con la passione della moda. Un abito non è altro che un reperto, figlio di iconografie artistiche, anch’esso un pezzo di storia: la nostra.»

Nel salone da ballo centrale, sarà esposti abiti ispirati all’Optical Art, ovvero, tailleur bianchi e neri, abiti con fondo nero e piccoli pois bianchi, tailleur a pied de puel, a spina di pesce o a righe in cui a fare da padrone è il contrasto bianco e nero declinato con una varietà importante di materiali. A contrasto, irromperanno i colori ispirati alla PopArt: camicie che ritraggono ballerini, orchestre e danzatori, titoli di spettacoli cui Gianni Versace, attraverso la matita e i colori di Bruno Gianesi, ha pensato per le illustri collaborazioni con grandi coreografi, come Maurice Béjart. Tailleur giacca e gonna e foulard accoglieranno tutte queste rappresentazioni molto colorate che rimandano alla Pop Art e al mondo dello spettacolo e che addirittura rappresentano i sipari teatrali di cui in alcuni casi riportano scritti anche i nomi di alcuni teatri come La Fenice di Venezia o La Scala di Milano. Le giacche e le gonne nelle loro forme sembrano richiamare i sipari teatrali trasformandosi in sculture di tessuto che una volta indossate diventano altro ancora, grazie al movimento e alle pieghe delle stoffe. Grazie a questa selezione sarà possibile ripercorrere le scelte stilistiche compiute negli anni ‘90 da Gianni Versace caratterizzate dalla sua stretta collaborazione con le seterie di Como, in special modo con quella di Ratti che ha una fondazione che continua a perpetuare i nomi di vari artisti, tra cui Gianni Versace. Questa partnership con Ratti ha dato vita ai colori brillanti e alle stampe audaci che ritroviamo nei foulard e nelle fodere interne delle giacche e gonne dei tailleur divenuti ormai dei pezzi cult delle collezioni dedicate a Gianni Versace. Tutti gli outfit provengono dalla A.C. Private Collection di Antonio Caravano e dalla collezione di Franco Jacassi, uno dei maggiori esperti di vintage al mondo.

Nella galleria laterale, invece, sarà allestita una mostra riservata ai bozzetti realizzati da Bruno Gianesi – capo ufficio stile di Gianni Versace per più di dieci anni – dedicato al mondo della danza e del teatro e poi ci saranno le opere optical di Marcos Marin ispirate a due modelle iconiche scoperte e che poi hanno sempre lavorato con Gianni Versace.

A seguire, negli ambienti più intimi del palazzo, nel Boudoir della Principessa, sarà allestita un’immaginaria camera da letto, dedicata a Gianni Versace con libri e oggetti a lui cari. È nel salotto Bois de rose con pavimento in tarsie di marmo e le sue pareti in legno di palissandro con tarsie meravigliose che si concluderà questo percorso emozionale alla scoperta della vita intima, della mente geniale e dei capi di Gianni Versace. È proprio nel salotto Bois de rose che incontreremo un cartomante che ci darà delle informazioni sul nostro futuro. One night with Gianni nasce come il racconto di una serata trascorsa da Gianni Versace con Gianni Versace che con la sua mente ha catturato, di periodo in periodo, l’aria del tempo (pop art, optical, amore per la danza, la commistione tra balletto e costume).

L’evento site specific di Catania rientra in un progetto internazionale, un percorso entusiasmante che conta già altre nove prestigiose tappe: quella appena inaugurata in Spagna a Malaga Gianni Versace Retrospective, le due scorse edizioni di One Night with Gianni Barock / Bold Iconic Tribute to Gianni Versace (aprile 2024) e One Night with Gianni / Gianni Versace Baroque Tribute (gennaio 2023) nel prestigioso Palazzo Biscari di Catania. Le esposizioni in Polonia a Poznań (2024), di Groningen nei Paesi Bassi (2023). I successi delle mostre di Singen (2021) e Berlino (2018) in Germania, Borås in Svezia (2020) e la prima sensazionale retrospettiva nel 2017, a venti anni dalla scomparsa di Gianni Versace, al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

La scelta di Palazzo Biscari come sede dell’esposizione, con la sua eleganza senza tempo e la sua architettura raffinata, conferisce alla mostra un’atmosfera esclusiva, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva e coinvolgente.

La manifestazione è organizzata e promossa dall’associazione culturale Saint Caprais; patrocinata dall’Accademia di Belle Arti Catania e da ADI Sicilia. Tra gli sponsor ricordiamo: Caffè Moak, Tecnocasa, Rinascente, Selavie Nails & Cosmetics, Sdm Pluriservizi s.r.l, One Fashion, QdM, Global Sound Design, Bottino Vivai e piante, Palazzo Biscari, La Perla del Mediterraneo, Rodolfo Bruno – BR1 (Dj), The Gallery, Gfm Group, Vintage Delirium, Inaria Cineclub, Giulio Interlandi, Vulgar – Giuseppe Privitera (cartomante), Retró Cocktail Bar, Boudoir 36, Cooking Vision (video Maker), Berkam (scenografia), Scenario Pubblico, Verygraphy Calligrafia.

La mostra non è ufficiale né autorizzata o associata a Gianni Versace Srl e/o alla famiglia Versace.