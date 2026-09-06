Prende il via la settima edizione del “Marzamemi CineFest” dedicata al mare e al recordman Enzo Maiorca

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Cinema, teatro, cultura, musica, intrattenimento e occhi puntati sulle eccellenze del territorio, con particolare attenzione rivolta alle risorse ittiche e vitivinicole.

Prende il via domenica 6 settembre il “Marzamemi CineFest“, che vedrà la presenza, tra gli altri, di alcuni tra i massimi protagonisti del grande schermo.

Tra i nomi, Roberto Lipari, Aurora “Rori” Quattrocchi, vincitrice del Premio Donatello nel 2026 quale migliore attrice italiana, Giovanni Esposito, Marco Bonini, Elda Alvigini, Silvana Fallisi, Sebastiano Somma, Annandrea Vitrano e Barbara Tabita, madrina della rassegna e protagonista del film “Italo”.

L’inaugurazione, condotta da Denise Spicuglia, si terrà alle 19:00 in piazza Regina Margherita nella frazione da cui prende il titolo l’evento, nel Comune di Pachino in provincia di Siracusa.

Nel ricco cartellone, ospiti illustri anche per lo spazio extra cinematografico: il già procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, Diego Dalla Palma, make up artist di fama mondiale e il direttore di Telecolor, Michele Cucuzza.

Tutto pronto, dunque, per il Festival Internazionale dell’Identità del Mediterraneo, in programma dal 6 al 10 settembre: con la collaborazione di CineCt Studios Produzioni Cinematografiche di Alfredo Lo Piero, nel 2026 sarà incentrato sul mare e sulla figura leggendaria di Enzo Maiorca a dieci anni dalla scomparsa.

Il recordman mondiale di immersione in apnea, ambientalista e uomo di grande carisma, sarà ricordato da Gianfranco Bernabei, produttore e regista che con lui realizzò diversi documentari per la RAI, e dalla figlia Patrizia, presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.

Anche Emanuele Vitale, che ha collaborato alle immersioni dell’apneista, celebra il mare con i suoi scatti fotografici subacquei, esposti in una mostra.

A sostenere la difesa del patrimonio ambientale rappresentato dal mare, l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, che proporrà alcune attività finalizzate a promuoverne le risorse alimentari sostenibili.

Presentato ufficialmente lo scorso 4 settembre con una conferenza stampa nell’Aula Consiliare del Municipio di Pachino, alla presenza del sindaco Giuseppe Gambuzza e del primo cittadino di Noto Corrado Figura insieme al presidente della Pro Loco di Marzamemi Nino Campisi, alla direttrice artistica Denise Spicuglia e ai rappresentati degli sponsor, il “Marzamemi CineFest” ha già offerto un assaggio al pubblico nella serata pre-evento svoltasi al Teatro “Tina Di Lorenzo” a Noto.

La kermesse prevede un segmento “concorso” curato da Martina Mallia e riservato ai cortometraggi nazionali e internazionali, con un premio a cura di Reale Mutua Assicurazioni, la cui proclamazione si terrà a conclusione della manifestazione.

Particolarmente atteso il workshop della scrittrice, sceneggiatrice, regista e creator 3d Danila Trapani sul tema “Dalla scrittura alla cinematografia di animazione” previsto per lunedì 7 settembre alle ore 18:30, al Palazzo dei Principi di Villadorata.

“Il Festival è una realtà culturale ormai consolidata – sottolinea Nino Campisi – nata grazie alla sinergia tra gli operatori del tessuto socio-economico locale, ma che si proietta per vocazione su orizzonti internazionali: una scelta strategica intrapresa da noi organizzatori già dalla prima edizione e che il tempo conferma vincente”.

“Anche quest’anno – aggiunge Denise Spicuglia – il viaggio prosegue con lo stesso sguardo ampio di sempre che accoglie, conosce e rilancia luoghi, suoni, energie d’approdo al borgo: film, corti, documentari, libri, tele, foto, racconti e visioni nell’immersione introspettiva in questo angolo di terra saranno voce per alcuni giorni, con basole, cinematografo, pietre e mare, unguento indispensabile di fine estate e noi vi aspettiamo, con affetto”.

Significativa la partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania con una performance diffusa, coordinata dalla professoressa Sabina Albano, nel centro storico, per riscoprire l’origine del mare e rivisitarlo con abiti artistici sartoriali evocativi.

Altro aspetto peculiare, la musica live all’alba e al tramonto per salutare le note del cinema con Maria Natalia Ruscica, dell’Orchestra di Sanremo, insieme a Giulia Russo e Michele Chiapperini, protagonisti dell’esibizione nella mattina del 7 settembre.

E ancora: Corrado Calleri, I Cassiopea, Alter Faber, Camaska e Double Trouble al Palchetto Balata; di rilievo la partecipazione dell’Officina Teatro Canzone di Melilli.

Finanziato dall’assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, il “Marzamemi CineFest” è promosso dalla Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dall’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dai Comuni di Pachino e Noto, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane.

I principali sostenitori sono la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, Acqua azzurra Srl, Unigroup Spa, Cantina Ramaddini, Adelfio Conserve, Campisi Conserve, Agua Beach, Taverna La Cialoma e Pentauto – Cali Srl.

Fondamentale la collaborazione, per la sezione letteratura, con Giuseppe Inserra, responsabile di Mondadori Bookstore Avola, per i prestigiosi protagonisti che saranno ospiti al “Marzamemi CineFest”.

Prezioso, infine, il contributo di PR-A per l’identità visiva del Festival e di Violante Orti per le illustrazioni.