Torino, 13enne muore soffocato in Valsusa: indagini in corso

Sul perché dell’accaduto nessuna ipotesi è esclusa. Al setaccio i contatti E’ morto il ragazzino 13enne ricoverato in ospedale a Torino da qualche giorno in gravi condizioni. Il giovane, residente in Valsusa, era stato trovato privo di sensi da un familiare. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura dei minori che chiede il massimo riserbo.social

In queste ore i militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita del ragazzino anche attraverso i suoi contatti social. Il 13enne a quanto riporta il quotidiano torinese La Stampa si sarebbe stretto un cappio intorno al collo fino a soffocare. Sul perché dell’accaduto nessuna ipotesi è esclusa poiché al momento non ci sarebbero elementi per ipotizzare né una sfida sui social finita male né atti di bullismo né sarebbero state trovate scritte a giustificare il gesto.