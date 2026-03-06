Palermo e Catania unite dalla country western dance: allo Spazio Lab Eventi un open day dedicato alla disciplina artistica

Redazione
Condividi questo articolo?
          

Un open day dedicato alla country western dance, all’insegna della libertà espressiva e delle emozioni.
L’evento, propedeutico a un corso di ballo, è in programma per sabato 7 marzo alle 18:00 allo Spazio Lab Eventi, l’ex Scalea Club, in via Faraone 2 a Palermo. 
A condurlo sarà la Maestra Livia Nicoletti, appassionata di danza sin da bambina.

 

La Maestra Livia Nicoletti


“Ho iniziato con la classica – afferma – per accostarmi successivamente ai balli da sala e al tango argentino, approfondendo l’aspetto espressivo della danza”.
“Poi – prosegue – ho scoperto la country western dance e me ne sono innamorata: l’incontro con il Maestro Giuseppe Scaccianoce è stato fondamentale per la mia formazione, anche perché mi ha trasmesso il country come valore”.

Il Maestro Giuseppe Scaccianoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Non si tratta solo di prassi e tecnica – precisa – ma anche di condivisione, rispetto, inclusione e soprattutto appartenenza”.
“Ballare country – spiega Livia Nicoletti – ti fa sentire parte di una grande famiglia, è una danza collettiva con uno stile unico ma non è solo intrattenimento, bensì una disciplina artistica completa che richiede memoria, tecnica, coordinazione e musicalità”.
Non basta, dunque, indossare cappello e stivali perché la country western dance è un modo di stare al mondo in cui cuore, anima, rispetto per gli altri, per la natura e per le cose semplici sono protagonisti.
Una realtà ancora poco conosciuta a Palermo che Livia intende promuovere in sinergia con il Maestro Giuseppe Scaccianoce, creatore del gruppo Etna Country Style.
Con il talentuoso Maestro coreografo, il country prende forma e si caratterizza quale progetto artistico e culturale.
Il suo è un nome cosmopolita, campione internazionale attivo anche all’estero, dove tiene corsi in Francia e negli Stati Uniti.
Senza dimenticare il territorio siciliano, che lo vede impegnato a trasmettere e divulgare l’amore per la danza in diverse scuole del Catanese, avvalendosi di Maestre da lui stesso formate quali Daniela Caruso, Tiziana Fazio Pina Randazzo che fanno parte del gruppo Etna Country Style.
Quest’ultimo, si esibirà nel corso della serata del 7 marzo, insieme allo stesso Maestro Giuseppe Scaccianoce.
Non a caso, Livia Nicoletti insegnerà il genere a Palermo con Etna Country Style.
L’evento di sabato 7 marzo, dunque, ha una doppia valenza: Palermo e Catania saranno unite, nel nome della cultura, del ballo e della coesione sociale.
L’ingresso è gratuito ma occorre prenotare al 329. 0317995.


Condividi questo articolo?
          

Potrebbe interessarti