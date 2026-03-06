Palermo e Catania unite dalla country western dance: allo Spazio Lab Eventi un open day dedicato alla disciplina artistica

Condividi questo articolo?

Un open day dedicato alla country western dance, all’insegna della libertà espressiva e delle emozioni.

L’evento, propedeutico a un corso di ballo, è in programma per sabato 7 marzo alle 18:00 allo Spazio Lab Eventi, l’ex Scalea Club, in via Faraone 2 a Palermo.

A condurlo sarà la Maestra Livia Nicoletti, appassionata di danza sin da bambina.



“Ho iniziato con la classica – afferma – per accostarmi successivamente ai balli da sala e al tango argentino, approfondendo l’aspetto espressivo della danza”.

“Poi – prosegue – ho scoperto la country western dance e me ne sono innamorata: l’incontro con il Maestro Giuseppe Scaccianoce è stato fondamentale per la mia formazione, anche perché mi ha trasmesso il country come valore”.

“Non si tratta solo di prassi e tecnica – precisa – ma anche di condivisione, rispetto, inclusione e soprattutto appartenenza”.

“Ballare country – spiega Livia Nicoletti – ti fa sentire parte di una grande famiglia, è una danza collettiva con uno stile unico ma non è solo intrattenimento, bensì una disciplina artistica completa che richiede memoria, tecnica, coordinazione e musicalità”.

Non basta, dunque, indossare cappello e stivali perché la country western dance è un modo di stare al mondo in cui cuore, anima, rispetto per gli altri, per la natura e per le cose semplici sono protagonisti.

Una realtà ancora poco conosciuta a Palermo che Livia intende promuovere in sinergia con il Maestro Giuseppe Scaccianoce, creatore del gruppo Etna Country Style.

Con il talentuoso Maestro coreografo, il country prende forma e si caratterizza quale progetto artistico e culturale.

Il suo è un nome cosmopolita, campione internazionale attivo anche all’estero, dove tiene corsi in Francia e negli Stati Uniti.

Senza dimenticare il territorio siciliano, che lo vede impegnato a trasmettere e divulgare l’amore per la danza in diverse scuole del Catanese, avvalendosi di Maestre da lui stesso formate quali Daniela Caruso, Tiziana Fazio e Pina Randazzo che fanno parte del gruppo Etna Country Style.

Quest’ultimo, si esibirà nel corso della serata del 7 marzo, insieme allo stesso Maestro Giuseppe Scaccianoce.

Non a caso, Livia Nicoletti insegnerà il genere a Palermo con Etna Country Style.

L’evento di sabato 7 marzo, dunque, ha una doppia valenza: Palermo e Catania saranno unite, nel nome della cultura, del ballo e della coesione sociale.

L’ingresso è gratuito ma occorre prenotare al 329. 0317995.