Freddo russo sfiora l’Italia, brindisi di Capodanno sottozero

Ultime ore del 2025 con temperature 7-8°C sotto la media

Il freddo russo sta per sfiorare l’Italia portando temperature 7-8°C sotto la media. Le prossime ore vedranno, dunque, il passaggio di testimone tra una fredda fine del 2025 e un Capodanno 2026 gelido per metà: infatti, subito, dal pomeriggio del primo giorno dell’anno e soprattutto dal 2 gennaio, la rotazione dei venti da sud riporterà un tepore anomalo e anche tante piogge sparse.

Meteo 30 e 31 dicembre 2025

Oggi, martedì 30 dicembre, si registrerà il passaggio di aria artica russa a est dell’Italia che provocherà dal pomeriggio-sera nevicate fino a quote collinari tra basse Marche, Abruzzo e Molise; si assisterà anche a dei locali piovaschi al Sud mentre al Nord il tempo rimarrà stabile e bello salvo nebbie sulla pianura Padana orientale.

L’ultimo dell’anno sarà più asciutto, soleggiato ma decisamente più freddo: come non succedeva da anni, a mezzanotte quasi tutta l’Italia brinderà con temperature intorno allo zero o leggermente sotto. Anche Roma e Napoli a mezzanotte saranno fredde: il brindisi sarà localmente ghiacciato con valori anche sottozero. Copriamoci anche al Centro-Sud. Sul resto del Paese, valori sottozero previsti tra Firenze e Perugia; anche Bologna, Milano e Torino saranno “freddine” ma su queste città il clima rigido di San Silvestro non sarà una novità.

L’anomalia del brindisi 2026 sarà infatti nelle temperature molto basse anche al Sud, a eccezione della Sicilia dove invece sono attese nubi sparse e anche qualche piovasco. Stessa sorte anche per la Sardegna con più nubi, meno freddo e qualche goccia.

Meteo dall’1 gennaio 2026

Tutto cambierà con il 2026: la rotazione dei venti da Ostro e Libeccio spingerà aria più mite e più umida con piogge attese su tutto il versante tirrenico e poi al Nord (localmente già dal pomeriggio di Capodanno).

Nel dettaglio

Oggi, martedì 30 dicembre – Al Nord: nubi sparse, nebbie al mattino. Al Centro: piovaschi sul versante adriatico, neve debole sull’ Appennino a quote collinari. Al Sud: un po’ instabile su Puglia e basso Tirreno.

Domani, mercoledì 31 dicembre – Al Nord: soleggiato, nebbie/nubi basse al mattino. Al Centro: generalmente sereno. Al Sud: ventoso, qualche pioggia su Sicilia e Sardegna orientali e sul reggino.

Giovedì 1 gennaio – Al Nord: soleggiato, ma con nubi in aumento, locali nebbie notturne. Al Centro: peggiora sulle tirreniche con qualche piovasco. Al Sud: qualche piovasco verso la Sicilia.

Tendenza: peggioramento specie al Centro-Nord con piogge; rialzo termico per venti meridionali.