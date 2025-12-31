FEDITALIMPRESE – Federazione Imprese Italiane celebra un traguardo significativo quindici anni di storia

Condividi questo articolo?

Quindici anni di storia, quindici anni spesi sul campo a difesa delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane. FEDITALIMPRESE – Federazione Imprese Italiane celebra un traguardo significativo, ripercorrendo una traiettoria costellata di battaglie decisive e risultati concreti, a partire dalla sua fondazione a Catania nel 2010, fino ad arrivare alla sua presenza nazionale.

La Federazione, nata per dare voce a un tessuto imprenditoriale spesso trascurato, si è da subito distinta per la sua ferma opposizione a politiche e accordi che potessero minare l’identità economica italiana. Tra le azioni più risonanti che hanno definito il suo percorso ci sono:

Annunci

L’Innovazione come Strumento di Rilancio:Già nel 2011, FEDITALIMPRESE lanciava il progetto pionieristico del “Centro Commerciale Naturale e Virtuale”, un’iniziativa volta a rivitalizzare il commercio locale attraverso la sinergia tra attività fisiche e presenza online. Da qui è nato anche il portale “Imprese in Vetrina”, un luogo digitale dedicato a dare visibilità capillare ai prodotti e ai servizi degli associati, in modo gratuito, dimostrando una precoce attenzione alla digitalizzazione delle PMI.

La Tutela del Made in Italy: Una lotta incessante contro la contraffazione e l’italian sound-alike, per garantire che l’eccellenza italiana sia riconosciuta e valorizzata a livello globale. L’obiettivo è sempre stato chiaro: evitare che il Made in Italy diventi un semplice marchio di trasformatori, ma resti un’identità culturale ed economica che tutela la salute dei consumatori e la sopravvivenza delle aziende.

Una lotta incessante contro la contraffazione e l’italian sound-alike, per garantire che l’eccellenza italiana sia riconosciuta e valorizzata a livello globale. L’obiettivo è sempre stato chiaro: evitare che il diventi un semplice marchio di trasformatori, ma resti un’identità culturale ed economica che tutela la salute dei consumatori e la sopravvivenza delle aziende. La Battaglia contro il TTIP e il CETA: FEDITALIMPRESE è stata tra le prime e più vocali organizzazioni a mettere in guardia sui rischi del Partenariato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti (TTIP) e del CETA (l’accordo con il Canada). La Federazione ha denunciato i potenziali impatti negativi sulla biodiversità e sulle produzioni agroalimentari italiane di qualità, contrastando accordi che avrebbero potuto mettere in ginocchio intere filiere produttive.

FEDITALIMPRESE è stata tra le prime e più vocali organizzazioni a mettere in guardia sui rischi del Partenariato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti (TTIP) e del CETA (l’accordo con il Canada). La Federazione ha denunciato i potenziali impatti negativi sulla biodiversità e sulle produzioni agroalimentari italiane di qualità, contrastando accordi che avrebbero potuto mettere in ginocchio intere filiere produttive. Il Progetto “La Città che Vorrei”: Un’iniziativa di ampio respiro che va oltre la semplice rappresentanza di categoria, promuovendo il dialogo tra imprese, cittadini e istituzioni per ridisegnare le città a misura d’uomo e di business, favorendo lo sviluppo del territorio e l’imprenditorialità locale.

“Quindici anni fa abbiamo iniziato un cammino con la consapevolezza che solo uniti si possono affrontare le sfide della globalizzazione. Oggi, celebrando questo traguardo, non guardiamo solo ai successi ottenuti, ma alla responsabilità che portiamo sulle spalle: quella di essere il baluardo di un’Italia che produce, che resiste e che innova nonostante le difficoltà strutturali. In questo decennio e mezzo, FEDITALIMPRESE è diventata una famiglia per migliaia di imprenditori che non accettano di essere semplici numeri in un bilancio statale o pedine in accordi internazionali come il TTIP o il CETA, che rischiano di svuotare di significato il nostro Made in Italy. Abbiamo dimostrato che la digitalizzazione, attraverso progetti come ‘Imprese in Vetrina’, non deve essere un privilegio di pochi, ma uno strumento di democrazia economica per ogni singola bottega o piccola industria del Paese. Con lo stesso spirito che ci ha visti nascere a Catania nel 2010, rilanciamo oggi il nostro impegno su scala nazionale. Non ci stancheremo mai di lottare per la trasparenza e la legalità, combattendo ogni forma di concorrenza sleale e burocrazia asfissiante. Il nostro obiettivo per i prossimi anni è chiaro: costruire un sistema che premi finalmente il merito, che protegga la salute dei consumatori e che metta al centro la dignità di chi ogni giorno alza una saracinesca. La nostra non è solo una battaglia economica, è una battaglia culturale per la sopravvivenza dell’identità italiana nel mondo.”