Nessuna supremazia militare può sostituire il dialogo e nessuna guerra può dirsi davvero vinta

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ricorda che il 30 dicembre 1972, nel contesto della Guerra del Vietnam, gli Stati Uniti annunciarono la sospensione dei pesanti bombardamenti sul Vietnam del Nord.

La decisione giunse dopo una delle fasi più intense e distruttive del conflitto e rappresentò un passaggio di grande rilevanza politica e internazionale. Pur non segnando la fine immediata della guerra, la sospensione delle operazioni aeree aprì la strada ai negoziati che portarono agli Accordi di Parigi del gennaio 1973. Fu il riconoscimento, seppur tardivo, dell’impossibilità di risolvere un conflitto complesso esclusivamente attraverso la forza militare.

La Guerra del Vietnam resta una delle pagine più drammatiche del Novecento. Milioni di vittime, devastazioni ambientali, sofferenze della popolazione civile e gravi violazioni dei Diritti Umani ne hanno segnato il corso. A queste tragedie si aggiunsero le profonde ferite psicologiche riportate da molti soldati, spesso giovani, segnati da traumi duraturi che avrebbero influenzato le loro vite anche dopo il ritorno a casa. Il conflitto rese evidente come la guerra moderna colpisca non solo i corpi, ma anche le menti, lasciando cicatrici invisibili ma persistenti.

Parallelamente, soprattutto negli Stati Uniti e in molte altre parti del mondo, si sviluppò una forte mobilitazione della popolazione giovanile. Studenti, artisti, musicisti e intellettuali denunciarono apertamente la violenza del conflitto e invocarono la pace. La musica, l’arte e la cultura divennero strumenti di protesta e di consapevolezza. Canzoni, manifestazioni artistiche e movimenti pacifisti diedero voce a una generazione che rifiutava la logica della guerra e chiedeva giustizia, dialogo e rispetto per la vita umana.

Quel conflitto mostrò in modo inequivocabile il prezzo umano della guerra moderna e le conseguenze durature delle decisioni politiche prese lontano dai campi di battaglia.

Ricordare questa data è essenziale soprattutto per le giovani generazioni. La memoria storica non serve a riaprire ferite, ma a fornire strumenti di comprensione e di responsabilità. Conoscere il passato aiuta a riconoscere il valore della pace, della dignità umana e del rispetto del diritto internazionale.

Questo anniversario è anche un richiamo ai leader di oggi. Nessuna supremazia militare può sostituire il dialogo e nessuna guerra può dirsi davvero vinta quando a pagarne il prezzo sono le popolazioni civili e intere generazioni segnate nel corpo e nello spirito.

La scelta della diplomazia, della tutela dei diritti umani e della cessazione delle ostilità resta l’unica via per costruire un futuro stabile.

In un mondo ancora attraversato da conflitti armati, il 30 dicembre 1972 ci invita a non dimenticare e a ribadire un principio fondamentale: la pace non è un’utopia, ma una responsabilità.

prof.ssa Rossella Manco

Segreteria Nazionale CNDDU