In libreria ‘Frammenti di un pensiero in metamorfosi’, inediti di Drieu La Rochelle

Esce per Altaforte Edizioni “Frammenti di un pensiero in metamorfosi. Testi, lettere e articoli inediti (1923-1945)” di Pierre Drieu La Rochelle (156 pp.; 15,00€), una raccolta di scritti dell’intellettuale francese curata dallo studioso Marco Spada, che si è occupato anche della traduzione dei documenti, con la postfazione realizzata da Emanuele Ennio Quattrini.

“I Frammenti di un pensiero in metamorfosi di Drieu La Rochelle sono frutto di un eclettismo cronologico unico nella vicenda editoriale italiana dello scrittore – spiega la casa editrice – Insieme al dato storico i Frammenti includono un universalismo di tematiche e argomenti di notevole importanza. L’arco temporale trattato in questa raccolta di articoli, saggi e lettere inedite abbraccia la quasi totalità della produzione letteraria della penna di Parigi. Dal rapporto epistolare con Maurras a quello con Henri Massis, che aprono il libro – in un atto reverenziale verso quelli che Drieu riconosce come i suoi maestri – la raccolta si snoda tra la politica transalpina anteguerra, la costruzione sociale del Fascismo europeo e soprattutto le analisi politico-militari sulla Seconda Guerra Mondiale che restituiscono un aspetto dello scrittore ancora poco studiato”.

