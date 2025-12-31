A Palermo è partito il conto alla rovescia per la notte speciale di Capodanno che il 31 dicembre da Piazza Ruggero Settimo darà il benvenuto al 2026 insieme alla voce straordinaria di Arisa, all’energia pop, funk ed elettronica dei The Kolors, al djset di Radio Kiss Kiss, radio partner ufficiale dell’evento, e alla musica dance anni ’90 con il travolgente show de “I 40 CHE BALLANO 90”.
Per vivere al meglio la notte di Capodanno, ecco tutte le indicazioni ufficiali su ingressi, uscite e servizi:
Ingressi alla Piazza Ruggero Settimo da
Via Ruggero Settimo
Via Dante
Piazza Sant’Oliva
Via della Libertà
Uscite dalla Piazza Ruggero Settimo
Via Ruggero Settimo
Via della Libertà
Via G. Daita
Via Paternostro
Via XX Settembre
ACCESSIBILITÀ:
Presente area riservata alle persone con disabilità in prossimità del palco
Ingresso consigliato: Via F. Turati
SERVIZI:
WC posizionati in diversi punti dell’area
Presidio di Primo Soccorso (PMA) attivo in zona Piazza Castelnuovo
Presenza di mezzi di emergenza lungo il perimetro
PALCO: Posizionato lato Via E. Amari, facilmente raggiungibile dall’interno della piazza
ORARI & LIVE
* 20:00 – Apertura varchi
* 21:00 – Radio Kiss Kiss
* 22:15 – Arisa
* 00:00 – Brindisi di Capodanno
* 00:05 – The Kolors
* 01:30 – I 40 che ballano 90
È vietato sostare nelle vie di accesso e nelle vie di esodo.
All’inizio ed alla fine dello spettacolo utilizzare le vie di accesso e di esodo, evitando assembramenti.
In caso di necessità, utilizzare le vie di fuga segnalate e seguire le indicazioni degli addetti alla sicurezza.
È vietato utilizzare bottiglie e lattine.
Rispetto dell’ambiente e pulizia sono attenzioni di cui ogni luogo ha bisogno – per contribuire basta un gesto semplice: non lasciate rifiuti a terra!
Segui i percorsi indicati, rispetta le regole di sicurezza e preparati a festeggiare insieme il Capodanno di Palermo 2026.