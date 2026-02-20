Cinemaset, accoglie il regista Christian Marazziti, per la consegna degli attestati del corso di portamento

Condividi questo articolo?

La casa di produzione cinematografica Cinemaset, nell’ambito delle sue attività formative dedicate alle arti performative e cinematografiche, con sede presso l’Accademia “Ardizzone Gioeni” di Catania, prestigioso istituto poliformativo con sede a Palazzo Ardizzone Gioeni, in Via Etnea 595 a Catania, ha ospitato il celebre regista Christian Marazziti in occasione della cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di Portamento, percorso formativo rivolto a giovani aspiranti attori e performer.

All’evento, caratterizzato da grande partecipazione e interesse, erano presenti importanti personalità del panorama artistico e produttivo siciliano: Jo Rizzo un vero gotha del Make-Up internazionale, Federica Cappelletti Amministratrice dell’Accademia, il Produttore Cinematografico e Distributore Antonio Chiaramonte (fondatore di CinemaSet, società indipendente attiva dal 2007 nella produzione e distribuzione cinematografica) e l’imprenditore Saro Ragusa, testimonianza dell’attenzione che il territorio riserva alla formazione delle nuove generazioni creative.

In questa occasione, Christian Marazziti, regista, sceneggiatore e produttore attivo nel cinema italiano contemporaneo, ha confermato la propria presenza all’Accademia, per una “masterclass intensiva” di due giorni, il 9 e 10 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. L’incontro offrirà agli allievi, l’opportunità di approfondire tecniche recitative, direzione d’attore e scrittura cinematografica, direttamente con un professionista affermato nel settore.

L’attenzione verso il lavoro di Marazziti è particolarmente viva in questo periodo grazie al successo del suo ultimo film «Prendiamoci una pausa» (2026), commedia corale che sta riscuotendo un notevole riscontro di pubblico nelle sale italiane.

Il film, diretto e co-scritto dal regista, vede un cast d’eccezione composto da Marco Giallini, Claudia Gerini, Richy Memphis, Ilenia Pastorelli, Lucia Icone, Daniela Poggi, Alessandro Haber, Paolo Calabresi e Fabio Volo, raccontando con ironia e sensibilità le storie di tre coppie alle prese con una “pausa di riflessione” nei diversi momenti della vita.

«La presenza di Christian Marazziti negli studi di Cinemaset, rappresenta un ponte prezioso tra formazione e professione – afferma Antonio Chiaramonte – Offrire ai nostri allievi la possibilità di confrontarsi con un regista che sta vivendo un momento di grande visibilità grazie a un progetto corale di qualità significa arricchire il loro percorso formativo con esperienze concrete e ispiranti».

L’Accademia “Ardizzone Gioeni” e “Cinemset”, nascono per coltivare competenze artistiche e tecniche nel cinema, nel musical, nella moda e nello spettacolo, conferma così il proprio ruolo di hub culturale siciliano, capace di attrarre talenti nazionali e internazionali, creando sinergie tra territorio, formazione e industria creativa.

Nella foto, MARAZZITI e CHIARAMONTE