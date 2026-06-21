Martedì 23 giugno a Palermo l’evento “Gusto e Tradizione-Sicilia: Terra di eccellenze”, a cura dell’UNCI Sicilia. Focus sulla valorizzazione del territorio delle borgate marinare, dei prodotti tipici e dell’artigianato siciliani

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Valorizzare l’artigianato siciliano legato all’economia agroalimentare del territorio, integrando tradizione, innovazione e sostenibilità.

È l’obiettivo dell’iniziativa dal titolo “Gusto e Tradizione-Sicilia: Terra di eccellenze”, a cura dell’UNCI Sicilia, in programma nella sede della Sezione Palermo Arenella della Lega Navale Italiana, in via Scalo Arenella 7, a partire dalle 17:00 di martedì 23 giugno.

I lavori, moderati dalla giornalista Federica Virga, verteranno sui temi della competitività delle imprese artigiane e della promozione delle eccellenze regionali, passando per l’innovazione sostenibile e la creazione di reti commerciali finalizzate ad aumentare la visibilità del comparto, con particolare attenzione alle risorse e alle tradizioni produttive di borgate marinare quali Acquasanta, Vergine Maria e Arenella, che sorgono nella zona costiera settentrionale del capoluogo siciliano.

La manifestazione prevede un’area espositiva dedicata alle imprese partecipanti, del settore agroalimentare e artigianale, con uno spazio meeting B2B e una zona dimostrativa.

Tra i momenti più significativi, la realizzazione di laboratori esperienziali e la divulgazione dal vivo di tecniche di lavorazione artistiche ispirate ai territori e di trasformazione agroalimentare tradizionale.

Un’interessante occasione per approfondire gli aspetti correlati all’origine dei prodotti, alle modalità di produzione e agli antichi saperi, all’insegna della piena valorizzazione dell’economia del mare, del turismo e dell’agroalimentare.

L’evento si aprirà con i saluti del presidente nazionale di UNCI Andrea Amico e dell’assessore comunale alla Pianificazione urbanistica Maurizio Carta.

Seguiranno i contributi dei relatori Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale di UNCI Agroalimentare, del commercialista e revisore dell’UNCI Filippo Badami, dell’ingegnere Elio Ciralli, progettista e pianificatore di infrastrutture, del presidente della Lega Navale Italiana Sezione Arenella Ottavio Gueli e del consulente dell’UNCI Giuseppe Gullo: tra gli argomenti trattati, la Blue Economy come volano per la crescita del territorio, il ruolo della cooperazione quale strumento imprenditoriale di sviluppo, l’importanza delle infrastrutture per l’incremento economico, l’impegno della Lega Navale all’Arenella nell’integrazione e nella crescita delle attività turistiche e le eccellenze siciliane.

Interverrà Leopoldo Piampiano, consigliere al Comune di Palermo.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore delle Attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo.