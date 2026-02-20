Valeria Graziani, cantautrice di origini campane di base in Sicilia

Condividi questo articolo?

è stata selezionata per Musicultura Première con il brano “Paolo”.

Valeria Graziani è stata selezionata per Musicultura Première, la “fase zero” del festival che coinvolge direttamente il pubblico nel percorso di selezione degli artisti in concorso. Grazie al brano “Paolo”, la cantautrice, di origine campana che ha scelto da 20 anni la Sicilia per fare musica, raggiunge così un traguardo prestigioso, essere tra le 101 proposte artistiche individuate dalla Direzione Artistica di Musicultura tra le 1320 candidature presentate. In questa fase, sarà il pubblico ad avere un ruolo decisivo. A partire da oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 15.00 fino alle ore 15.00 di lunedì 23 febbraio, ogni utente potrà votare sul portale ufficiale votazioni.musicultura.it, dove sarà disponibile per l’ascolto il brano “Paolo” di Valeria Graziani, e potrà esprimere la sua preferenza.

Al termine della consultazione online, le cinque proposte più votate accederanno di diritto alle Audizioni Live, dal 12 al 21 marzo al Teatro Lauro Rossi, affiancando gli artisti selezionati dalla Direzione Artistica all’interno della stessa rosa. “Paolo sei tu, è lei, sono loro, siamo noi – racconta l’artista – Paolo è un giovane disilluso che decide di lasciare l’Italia per realizzare le proprie aspirazioni. Lo riscalda ancora quel sole che l’ha visto nascere, ma non può bastare. Diversamente da Paolo io ho deciso di restare, pur con quella sensazione di precarietà che il nostro paese non aiuta a mitigare… ‘Ci vuole coraggio e determinazione per lasciare il paese in cui hai visto il sole ma lo stesso coraggio e determinazione per morire in Italia o rinascere altrove’, recita il brano“.

Di Valeria Graziani emerge presto la sua attitudine al canto e alla composizione. Dopo aver sentito la sua voce sui brani di Stelio Oddati, Mogol la invita a frequentare il CET. Preziose le ore di lezione con Mango, Raf, Mario Lavezzi e Giuseppe Barbera. Si diploma in canto e comincia a calcare le scene esibendosi nei teatri più prestigiosi d’Italia, con una band selezionata dallo stesso Mogol. Nel 2003 studia Musicologia a Palermo, poi fonda il quartetto jazz manouche Frequenze Rétro. Nel 2017 scrive Nel cilindro di un mago, disco prodotto con il suo quartetto jazz, ottimamente recensito dalla stampa nazionale. Dal 2022 è una delle voci de La Buona Novella di De André, adattata in siciliano dal cantautore ed editore Francesco Giunta. L’opera ispira Andrea Walts che dirige il film Matri pi sempri che si aggiudica Movie Music 2025 a Roma di cui Valeria è protagonista con le artiste Laura Mollica, Giulia Mei, Cecilia Pitino ed Alessandra Ristuccia. Nel 2025 la cantautrice incide Sottobosco, primo disco a suo nome la cui uscita è prevista a settembre 2026.