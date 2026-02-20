Board of Peace al via, Trump: “Pace facile da dire ma difficile da fare”. E avverte l’Iran: “Accordo o cose brutte”

Condividi questo articolo?

Il presidente Usa alla prima riunione a Washington: “È il consiglio più importante di sempre in termini di potere e prestigio”. Dagli Usa 10 miliardi di dollari per la Striscia. “La guerra costa cento volte la pace”

Donald Trump dà il via a Washington alla prima riunione del Board of Peace per Gaza e ringrazia i partecipanti: è il consiglio “più importante di sempre in termini di potere e prestigio”. “Stiamo facendo qualcosa di molto semplice: la pace. Parola facile da dire ma difficile da produrre. Stiamo facendo un ottimo lavoro”, aggiunge.

“Non c’è nulla di più importante della pace e non c’è nulla di meno costoso della pace. Sapete, quando si va in guerra, costa cento volte di più di quanto costi fare la pace“.

“Penso che Hamas consegnerà le armi – afferma il presidente Usa – . Se non la faranno, riceveranno una punizione durissima”.

Quindi annuncia che “gli Stati Uniti contribuiranno con 10 miliardi di dollari al Board of Peace“. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la prima riunione dell’organismo che dovrà supervisionare la ricostruzione di Gaza.

E “sono già stati raccolti 7 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza” da “Kazakistan, Azerbaigian, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan e Kuwait”. La Striscia, sostiene il presidente, “non è più un focolaio di radicalismo e terrorismo”.

Non solo. L’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs sta “raccogliendo 2 miliardi di dollari a sostegno di Gaza” e che il Giappone ospiterà una conferenza per raccogliere ulteriori fondi, alla quale parteciperanno altri Paesi della regione, tra cui Corea del Sud, Singapore e le Filippine. “So che anche la Cina sarà coinvolta e penso che lo sarà anche la Russia“, ha concluso.

Non resta a guardare il mondo del calcio. “La Fifa raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti a Gaza. Penso che siano progetti legati al calcio, in cui si realizzano campi e si portano lì le più grandi stelle del mondo – fa sapere Trump – Presto forniremo i dettagli dell’annuncio. E, se posso, verrò lì con voi”.

“Board of Peace controllerà l’Onu”

“Il Board of Peace sarà quasi un controllore delle Nazioni Unite per assicurarsi che funzioni correttamente”, afferma quindi Trump dicendosi fiducioso che l’Onu “sarà un giorno molto più forte”.

“La situazione di Gaza – afferma – era impossibile da risolvere nell’ambito delle strutture esistenti delle Nazioni Unite. Questa situazione a Gaza era impossibile da risolvere secondo l’ortodossia e le strutture esistenti. Così abbiamo fatto in modo che si andasse all’Onu, ottenendo l’approvazione per creare questo gruppo e riunire queste nazioni, per trovare soluzioni molto specifiche a un problema molto unico e specifico”, spiega.

“Abbiamo ancora molta strada da fare. C’è molto lavoro da completare. Sarà necessario il contributo di ogni Stato rappresentato qui oggi”, aggiunge Trump, sottolineando che “dobbiamo fare le cose nel modo giusto. Non esiste un piano B per Gaza. Il piano B è tornare alla guerra. Nessuno qui lo vuole. L’unica strada possibile è ricostruire Gaza in modo da garantire una pace duratura e sostenibile, dove tutti possano vivere fianco a fianco senza dover mai più temere un ritorno al conflitto, alla guerra, alla sofferenza umana e alla distruzione”.

L’avvertimento all’Iran

Quanto alla situazione sempre più tesa con l’Iran, “Witkoff e Kushner hanno avuto ottimi incontri con gli iraniani. Dobbiamo trovare un accordo significativo, altrimenti succederanno cose brutte“, avverte. “Nei prossimi 10 giorni scopriremo se riusciremo a raggiungere un accordo con l’Iran oppure no”, chiarisce. “Ora è il momento che l’Iran si unisca a noi su un percorso che completerà ciò che stiamo facendo. Se si uniscono a noi, sarà fantastico. Se non si uniscono a noi, andrà bene lo stesso. Ma sarà un percorso molto diverso”.

La mediazione con la Russia

Quindi Trump elogia il lavoro dell’inviato speciale americano Steve Witkoff per il lavoro di mediazione tra Ucraina e Russia. “è amato da Ucraina, Europa e Russia”.

“Va a incontrare Putin. Non conosceva Putin, sono stato io a organizzare l’incontro – racconta Trump – Ho chiesto: ‘Come sta andando Steve?’ ‘È ancora dentro’. ‘Oh, ma è passata un’ora’. Ho richiamato. ‘Dite a Steve di chiamarmi quando ha finito. Voglio sapere che diavolo sta succedendo. Tre ore, quattro ore, il loro incontro è durato quattro ore. Questo sì che è talento”.