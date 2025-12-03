“La terra al centro”, nuova personale del maestro iperrealista Navarra al “Centro d’arte Raffaello”

Condividi questo articolo?

Si intitola “La terra al centro” la nuova personale del maestro iperrealista Navarra a cura dell’antropologa Rita Cedrini, in programma al “Centro d’arte Raffaello” dal 5 al 20 dicembre, nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/e a Palermo.

La rassegna, composta da trenta opere – di cui sette inedite – propone un percorso immersivo nel mondo pittorico dell’artista, tra gli interpreti maggiormente apprezzati dell’iperrealismo contemporaneo.

Tecnica e sentimento si fondono in un linguaggio inconfondibile: la pittura di Navarra è l’espressione più alta di una maestria tecnica che oggi diventa sempre più rara e preziosa.

Le opere, tutte realizzate a olio su tela, restituiscono la purezza della luce mediterranea e la vibrante intensità dei paesaggi siciliani: distese di agavi e fichi d’india, uliveti assolati, riflessi d’autunno sul lago e scorci marini che sembrano respirare.

L’uso dell’olio, nobile e complessa tecnica pittorica, appartiene agli artisti “alla vecchia maniera”: ovvero, a coloro che sanno osservare, disegnare, attendere, costruire lentamente l’immagine con sapienza e rispetto per la materia.

È la pittura di chi non improvvisa, ma studia; di chi non “imbratta”, ma scolpisce la luce con il pennello, trasformando ogni tela in un atto di verità.

In un tempo dominato dalla fretta e dalla superficialità visiva, Navarra rappresenta la differenza tra il pittore e l’artista, tra chi riproduce e chi realmente crea.

La sua tecnica, di raffinata esattezza e sensibilità, è oggi riconosciuta come segno distintivo di autenticità e talento.

Una pittura che nasce da un paziente lavoro di divisionismo, in cui l’artista frammenta il colore in minuscole unità per ricomporlo, successivamente, in visioni di straordinaria chiarezza e potenza.

L’effetto è quello di un realismo che va oltre la mera riproduzione, diventando poesia visiva, canto d’amore per la natura e per la Sicilia, sua terra d’adozione.

IL RACCONTO DI UN GRANDE AMORE PER IL TERRITORIO SICILIANO



Nel corso di una collaborazione trentennale con il “Centro d’arte Raffaello“, Navarra ha costruito una solida e affettuosa relazione con il pubblico palermitano, che ne segue da anni l’evoluzione pittorica, con entusiasmo e partecipazione.

“Accogliere il maestro Navarra negli spazi della nostra galleria – spiega il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” Sabrina Di Gesaro – significa rinnovare un legame profondo, costruito nel corso di una consolidata collaborazione: la sua pittura, di straordinaria intensità tecnica e poetica, è un inno alla luce e alla bellezza della Sicilia, restituita con amore autentico e incondizionato”.

Romano di nascita ma siciliano d’adozione, Navarra rivela nelle opere in mostra l’intenso sentimento che nutre per la terra che lo ha accolto e di cui si è innamorato.

“La terra al centro” è la metafora del suo focus artistico, della sua prospettiva stilistica e della dedizione a un luogo e ai simboli che lo caratterizzano.

“La pittura di Navarra – prosegue la dottoressa Sabrina Di Gesaro – è il racconto di un grande amore verso il territorio siciliano, un amore fedele e indissolubile, ininterrotto e solido, come gli ulivi che ritrae con i loro tronchi secolari”.

Un racconto i cui testimoni sopravvivono al tempo, imprescindibili protagonisti di una bellezza eterna: la sua terra, animata da agavi, ginestre, papaveri, ulivi, è al centro del suo sguardo creativo e della sua sensibilità artistica e la mostra ne è la rivelazione più evidente.

“Le opere esposte – conclude Sabrina Di Gesaro – svelano anche la paziente dedizione di un artista che ha fatto del divisionismo la sua cifra distintiva: una tessitura minuziosa di pennellate che si fondono in visioni limpide e potenti in cui ogni foglia, ogni riflesso, ogni scorcio di paesaggio narrano un tempo lento e contemplativo, quello dell’osservazione profonda e dell’attaccamento viscerale alla natura”.

Annunci

IL VERNISSAGE

L’inaugurazione della mostra si terrà alle 18:00 di venerdì 5 dicembre, alla presenza, tra gli altri, della curatrice, la professoressa Rita Cedrini.

L’evento prevede un brindisi con l’artista in occasione dello scambio degli auguri di Natale.

L’ingresso è libero e gratuito.

Chi volesse visionare l’anteprima della personale, può visitare il sito www.raffaellogalleria.com

Il vernissage sarà allietato da un cocktail organizzato da Treska Cibo&Convivio e da una degustazione di vini.