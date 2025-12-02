“Caltanissetta Città del Natale 2025” – Caltanissetta – Domenica 7 dicembre 2025

Condividi questo articolo?

La città di Caltanissetta è pronta a vestirsi di luce e meraviglia per accogliere il periodo più incantevole dell’anno. Dal 7 dicembre 2025 fino al 29 dicembre 2025, il cuore pulsante del centro storico, il suggestivo Corso Umberto I, si trasformerà in una scintillante e calorosa “Caltanissetta Città del Natale 2025“, offrendo un’esperienza immersiva tra intrattenimento, shopping d’autore e delizie gastronomiche.

Ogni sera, al calar del sole, dalle ore 18:00 a mezzanotte, il Corso Umberto I prenderà vita con i tradizionali Mercatini di Natale, veri e propri scrigni di festa. I visitatori saranno guidati da profumi e colori attraverso il Settore Food, un viaggio di sapori tipici e prelibatezze culinarie e il Settore Artigianale, un bazar incantato dove trovare regali unici e opere realizzate a mano con maestria e passione. L’atmosfera sarà amplificata dalla presenza diffusa di artisti di strada, animazioni spettacolari e performance mozzafiato che si susseguiranno per garantire sorrisi e meraviglia in ogni angolo.

L’intera e curata kermesse porta la firma dell’Agenzia di Spettacolo La Pantera Nera Eventi, con la prestigiosa Direzione Artistica dell’imprenditore Mario Privitera, un connubio che garantisce un evento di altissima qualità e attenzione a ogni dettaglio.

L’apice dell’emozione sarà raggiunto il 7 dicembre 2025, con la Grandiosa Cerimonia di Inaugurazione . Il Taglio del nastro sarà onorato dalla presenza del Primo Cittadino, Walter Tesauro. L’intera cerimonia sarà condotta dalla presentatrice Giusy Lo Cascio di Bagheria Web, la quale affiancherà un trio d’onore che darà il via ufficiale alla festa: Babbo Natale in persona, l’amato attore Alessandro Cassata e un tradizionale Zampognaro, le cui note magiche riempiranno l’aria per celebrare l’inizio di questo splendido periodo.

L’evento inaugurale e lo svolgimento dell’intera manifestazione saranno documentati dai principali riflettori mediatici locali. In prima linea per registrare l’atmosfera festosa e catturare la magia del Natale nisseno, ci saranno le telecamere di Sicilia 242 TV, la prima ed unica Tv in Sicilia, visibile in tutta Italia, canale 242 e la dinamica squadra di Bagheria Web.

Le telecamere di Sicilia 242 TV, con il giornalista Lucio Di Mauro, registreranno una puntata speciale di “Mediarte” Pillole di Cultura.

La squadra di Bagheria Web, con la presentatrice Giusy Lo Cascio, trasmetterà una diretta streaming speciale sui social di Ciao Sicilia Show, catturando in tempo reale la magia dell’evento.

Per vivere a pieno la tradizione e il sogno natalizio, l’area dei mercatini ospiterà installazioni artigianali di grande valore emotivo: la storica Slitta di Babbo Natale, capolavoro realizzato a mano dall’Associazione Beato Agostino Novello di Termini Imerese, fedele collaboratrice dell’Agenzia La Pantera Nera Eventi e la suggestiva Capanna del Presepe, anch’essa frutto di sapiente lavoro manuale. Il Corso Umberto I, risplenderà grazie a un maestoso allestimento di luminarie a tema, con cascate di pioggia di stelle e brillanti stelle comete, mentre l’intera città si arricchirà di innumerevoli attrattive e momenti di intrattenimento pensati per incantare grandi e piccini.

“Caltanissetta Città del Natale 2025” non è solo un evento, è un invito corale a riscoprire la gioia, la meraviglia e il calore autentico delle feste, promettendo di lasciare un ricordo indimenticabile nel cuore di ogni visitatore.