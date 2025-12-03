FNP CISL Catania celebra i pensionati, una risorsa per la comunità

Condividi questo articolo?

FESTA A CATANIA PER CELEBRARE I PENSIONATI: MEMORIA, RISORSA E SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ ETNEA

Un momento identitario organizzato dalla FNP CISL Catania per premiare l’impegno civile e le azioni di tutela che rimettono al centro i bisogni reali

I pensionati non sono un costo, ma una risorsa insostituibile. Custodi di memoria e di valori autentici – solidarietà, rispetto, partecipazione – sono un presidio fondamentale di sostegno familiare, volontariato e responsabilità civica.

La Federazione Nazionale Pensionati CISL Catania con la Festa del Pensionato 2025 li celebra – venerdì 5 dicembre alle ore 18 al Lido Le Palme – con un momento identitario, di comunità e memoria condivisa.

La festa sarà dedicata ai 35 pensionati che da oltre venticinque anni sostengono la FNP CISL Catania con fedeltà e impegno: si renderà omaggio alle loro storie, alla loro forza silenziosa e al contributo quotidiano profuso a beneficio della società. Saranno consegnate le targhe celebrative ai pensionati più longevi, simboli di un legame profondo e duraturo con la CISL etnea e testimonianze di un impegno che ha permesso alla FNP di radicarsi nel territorio catanese come realtà solida, credibile e vicina alle persone.

Un momento centrale sarà il ricordo della Maratona per la Pace, il cammino condiviso che ha segnato questo 2025 con un forte messaggio di impegno civile, perchè la pace non è un concetto astratto, ma una scelta quotidiana che i pensionati hanno saputo testimoniare e condividere con saggezza, responsabilità e dedizione.

L’azione costante e concreta della FNP CISL Catania, che conta già 18mila iscritti nella provincia etnea, continua con la tutela previdenziale e socio-sanitaria, informazione e formazione, collaborazione con le istituzioni e ascolto delle fragilità. Un lavoro quotidiano che mette al centro la persona, i bisogni reali e le relazioni.