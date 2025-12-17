Catania. In piazza della Repubblica, inaugurato l’Albero per la Sicurezza

Condividi questo articolo?

OGNI GIORNO IN ITALIA IN MEDIA TRE VITTIME SUL LAVORO E CINQUE MORTI DI MALATTIA PROFESSIONALE

Un albero di Natale composto da tanti caschi gialli che rappresentano i lavoratori, ma “macchiato” da qualche casco rosso che simboleggia l’infortunio, da qualcuno nero che rappresenta la morte e una “punta” bianca simbolo delle morti bianche. È stato disegnato così l’Albero per la Sicurezza, inaugurato questa mattina in piazza della Repubblica, fotografando ciò che purtroppo accade in molte realtà lavorative.

L’iniziativa, nata da un’idea dell’artista Francesco Sbolzani, è stata realizzata a Catania da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ESEC (Ente Scuola Edile di Catania) e ANMIL (Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro).

«Riprendiamo per il quarto anno l’iniziativa– ha spiegato il Presidente di ANCE Catania Rosario Fresta – perché vogliamo sensibilizzare il settore delle imprese di costruzioni sul tema; ci sta molto a cuore e ci teniamo a collocare l’Albero per la Sicurezza all’interno di un cantiere di imprese ANCE e quest’anno in uno su cui opera la mia impresa».

«È una giornata molto importante – ha proseguito il presidente dell’ESEC Marco Colombrita – e, come ogni anno, partecipiamo a questa iniziativa mirata ad evidenziare gli aspetti della sicurezza. L’obiettivo è cercare, nel corso del tempo, di diminuire il più possibile gli incidenti sul lavoro».

«In Italia – ha aggiunto il presidente dell’ANMIL Salvatore Platania – la media è di oltre 3 morti sul lavoro e cinque morti di malattia professionale al giorno. L’iniziativa l’Albero per la Sicurezza vuol far sì che ci sia una maggiore attenzione nel mondo del lavoro. Giorno 12 abbiamo inaugurato l’Albero a Paternò e oggi qui in piazza della Repubblica»

Durante l’inaugurazione, iniziata con la benedizione di Don Alfio Carbonaro (direttore della Pastorale Sociale del lavoro), intervenuto in rappresentanza dell’Arcivescovo, erano presenti la direttrice dell’INAIL Diana Artuso, il dirigente Salvatore Mallemi (in rappresentanza del Prefetto di Catania) e la docente di medicina del lavoro Caterina Ledda, delegata del Rettore alla sicurezza e benessere dei lavoratori.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Catania. Il direttore della Direzione Lavori Pubblici e Politiche Comunitarie del Comune, Fabio Finocchiaro, ha dichiarato: «Non dobbiamo mai abbassare la guardia, quindi che ben vengono queste manifestazioni. Sarebbe interessante valutare la realizzazione di un’opera simbolo degli infortuni sul lavoro da installare in una piazza della Città; un’idea da considerare con l’amministrazione comunale».