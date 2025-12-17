Il 18 e 19 dicembre alla Sala Magma di Catania “Corde in festa” ed a Valverde concerto chitarristico Pidone-Martines

Condividi questo articolo?

Concerti ed incontri pre natalizi per il Centro culturale e teatrale Magma di Catania, diretto da Salvo Nicotra, che per i giorni che precedono il Santo Natale ed a chiusura dell’attività 2025, ha organizzato due appuntamenti musicali.

Primo appuntamento giovedì 18 dicembre, alla Sala Magma di Catania, in via Adua 3, alle 18.30 con “Corde in Festa”, concerto chitarristico di fine anno, nell’ambito dell’attività “Fuorischema 2025”, progetto artistico diretto dal maestro Salvatore Daniele Pidone e che vede protagonisti sette chitarristi: Alberto Cosentino, Alfio Cristaldi, Edmondo La Riva, Elisabetta Malandrino, Tobia Meli, Giulia Nicosia e Fabio Vito Squillaci. In programma musiche di Antonio Lauro, Francisco Tarrega, Efrain Silva, Robert De Visée, Johann S. Bach, Luigi Mozzani, Isaac Albéniz, Vincenzo Nicola Paradiso, Mario Castelnuovo Tedesco, John Dowland e Filippo Gragnani.

Venerdì 19 dicembre, alle ore 19.30, nella Chiesa Arciconfraternita Santa Maria della Misericordia di Valverde, in Corso Vittorio Emanuele, per il “Salotto della Pro Loco”, a cura del Centro Magma, dell’Unpli e della Pro Loco di Valverde, concerto per Duo di chitarre di Salvatore Daniele Pidone e Massimo Martines che eseguiranno musiche di Domenico Scarlatti, Fernando Sor, Antonio Vivaldi e brani natalizi di vari autori.

I due appuntamenti sono in collaborazione con le associazioni “Terre forti”, “Darshan”, “Areasud” e con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro. Per informazioni: 3385047480 – 333 3337848 – Facebook (Sala Magma).

Nella foto, Massimo Martines e Salvatore Daniele Pidone